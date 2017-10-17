Клинцевич оценил перспективы нового Майдана на Украине

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Москва, 17 октября. Нынешняя ситуация на Украине создает предпосылки для возникновения очередного майдана. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, акции протеста, которые проходят в Киеве, не имеют отношения к интересам народа, так как являются элементами борьбы за власть между украинскими элитами. При этом для повторения майдана необходимо вовлечь в протестное движение как можно больше людей, чего можно добиться с помощью кровопролития и человеческих жертв.

«Что касается лидеров противостоящих сторон, то они готовы на все. Михаила Саакашвили мир знает как зачинателя преступной войны в августе 2008 года. Петр Порошенко снискал себе «геростратову славу» «миротворческими» операциями в Донбассе», — подчеркнул Клинцевич.

При этом Клинцевич выразил сожаление тем, что в результате этих событий могут пострадать простые украинцы, так как Саакашвили и Порошенко «готовы на все» ради своей победы.

Напомним, 17 октября у стен Верховной рады прошла акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Протестующие требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, внести изменения в избирательное законодательство и отставки президента Украины Петра Порошенко.

К вечеру участники акции установили около ста палаток на площади Конституции возле здания Верховной рады. Митингующие организовали доставку продуктов питания и воды в палаточный городок, а также устроили полевую кухню. В настоящее время участники акции продолжают устанавливать палатки возле парламента, а также в Мариинском парке неподалеку от здания Рады.