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Эту девушку надо остановить: Бондарчук оценил «пиар-акцию» Поклонской по «Матильде»
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    Эту девушку надо остановить: Бондарчук оценил «пиар-акцию» Поклонской по «Матильде»

    22:17  17 Октября 2017
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    Эту девушку надо остановить: Бондарчук оценил «пиар-акцию» Поклонской по «Матильде»

    Сочи, 17 октября. Режиссер Федор Бондарчук, комментируя действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, связанные с фильмом «Матильда», заявил, что ее нужно остановить.

    Бондарчук принял участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Участники мероприятия поинтересовались у режиссера, не является ли, по его мнению, ситуация вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», пиар-акцией.

    «Безусловно, это не пиар-акция, потому что количество проверок… Ничего себе пиар-акция: сожженные машины и разбитые кинотеатры, и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить», — цитирует РИА Новости Бондарчука.

    Эту девушку надо остановить: Бондарчук оценил «пиар-акцию» Поклонской по «Матильде»

    Напомним, задолго до выхода в прокат картина разгорелся скандал. В частности, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

    Позднее Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором вновь попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его «провокационным экстремистским материалом».

    Эту девушку надо остановить: Бондарчук оценил «пиар-акцию» Поклонской по «Матильде»

    Как сообщала ранее «Газета.ру», 13 октября объединенные сети «Формула кино» и «Синема парк» сообщили о том, что приняли решение вернуть ленту Алексея Учителя в репертуар своих кинотеатров.

    Автор: Олеся Волкова
    #поклонская #кино #матильда #бондарчук #учитель
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