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Украина
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Саакашвили спас депутата БПП от самосуда под зданием Верховной рады
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    Саакашвили спас депутата БПП от самосуда под зданием Верховной рады

    22:06  17 Октября 2017
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    Саакашвили спас депутата БПП от самосуда под зданием Верховной рады

    Киев, 17 октября. Собравшиеся на акцию протеста у здания Верховной рады в Киеве устроили потасовку после того, как к ним вышел депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Баран. У митингующих вызвал возмущение тот факт, что парламентарий покинул здание, после чего они начали толкать его, а также бросать в него различные предметы.

    Находившийся рядом оппозиционный политик Михаил Саакашвили вступился за депутата, призвав собравшихся избегать провокаций.

    «Я расцениваю любое физическое воздействие, даже на очень нелюбимых народом депутатов, как неправильное и очень большую ошибку», – обратился к демонстрантам Саакашвили.  

    Саакашвили добавил, что судьбой депутатов должен будет заняться антикоррупционный суд, который оппозиционер планирует создать позже.

    Напомним, что в центре Киева проходит акция протеста, организованная несколькими политических силами, включая партию Саакашвили «Движение новых сил». Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #киев #украина #саакашвили #рада #барна
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