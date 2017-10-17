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Россия
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Политика
ЕС не сможет без России искоренить терроризм — советник Могерини
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    ЕС не сможет без России искоренить терроризм — советник Могерини

    21:53  17 Октября 2017
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    ЕС не сможет без России искоренить терроризм — советник Могерини

    Брюссель, 17 октября. Европейский союз и Россия должны сотрудничать, чтобы эффективно противостоять террористической угрозе. С таким заявлением выступила Специальный советник верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Натали Точчи.  

    Она подчеркнула, что сотрудничество контртеррористических структур России и ЕС важно, так как терроризм является общей проблемой.

    «Возможно, у нас различные ответы на данный вызов, но у нас общее понимание этой темы, потому что терроризм не имеет границ и международное сотрудничество в борьбе с ним является частью решения данной проблемы», — приводит слова Точчи RT.

    Важным для кооперации между Брюсселем и Москвой является не только обмен информацией, но и совместная борьба с явлениями, приводящими к радикализации людей.  

    Напомним, что директор Национального антикриминального и антитеррористического фонда Виктор Куликов рассказал, что уровень террористической угрозы в странах ЕС выше, чем в России.

     

    Автор: Антон Зпрубин
    #россия #терроризм #ес #могерини #точчи
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