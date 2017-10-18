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Сирия итоги за сутки на 18 октября 06.00: САА продвинулась в Дейр эз-Зоре благодаря ВКС РФ, курды заняли Ракку
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    Сирия итоги за сутки на 18 октября 06.00: САА продвинулась в Дейр эз-Зоре благодаря ВКС РФ, курды заняли Ракку

    6:00  18 Октября 2017
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    САА продвинулась в Дейр эз-Зоре благодаря ВКС РФ

    Сирия, 18 октября. ВС Ирака продолжают теснить курдов в провинции Ниневия. Город Ракка полностью перешел под контроль «демократической армии». Подразделения САА благодаря поддержке ВКС РФ значительно продвинулись в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывали поддержку САА в Дейр эз-Зоре; совместно с ВВС Сирии уничтожили одного из командиров ИГ1 близ Эль-Карьятейна в Хомсе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли ЗСУ «Шилка» в результате обстрелов «Ан-Нусры»*** на северо-востоке Дамаска; вели взаимные обстрелы с боевиками к северу от Хомса; обнаружили склад с боеприпасами ИГ на востоке провинции Хомс; пересекли Евфрат севернее Меядина и освободили населенный пункт Дибан в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: потеряло три квартала в Дейр эз-Зоре; утратило населенные пункты четыре населенных пункта вдоль шоссе Дейр эз-Зор — Аль-Маядин; организовало два взрыва в провинции Даръа; организовало атаку с участием смертника близ поселения Вади Аль-Ваер в юго-западной части Дейр эз-Зора.

    Сирийская свободная армия** (ССА): продолжила столкновения с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: вела перестрелки с САА в Восточной и Западной Гуте; задержала командира одной из «спящих ячеек» ИГ в Идлибе.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: противостояла САА и ИГИЛ1 в районе лагеря для беженцев Аль-Ярмук к югу от Дамаска.

    Курды: полностью захватили город Ракка; покинули район Рабия в провинции Ниневия в Ираке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Боевики формирований «Файлак Ар-Раман» и «Тахрир Аш-Шам» в минувшие сутки продолжили вести обстрелы опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) в районах Айн-Тарма и Джобар, в результате чего была уничтожена ЗСУ «Шилка» войск Башара Асада, передавал Twitter-канал (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции. В ответ на это 15-я бригада САА открыла огонь по укреплениям исламистов вблизи населенных пунктов Бейт Наим и Джисрин в Восточной Гуте Дамаска.

    Также отмечались взаимные обстрелы между «Ан-Нусрой» и сирийской армией в окрестностях город Бейт Джинн в районе Западной Гуты, передавал оппозиционный источник в сети Telegram (SRNN2011). 

    К югу от столицы близ лагеря Аль-Ярмук происходили столкновения между организацией «Джейш Аль-Ислам» и войсками САР. Параллельно исламисты вели бои с террористами ИГИЛ, базирующимися в данном районе. Данных о потерях сторон официальный Twitter-канал группировки (jaishalislam) не предоставил.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    На протяжении суток фиксировались вооруженные стычки между отрядами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» и правительственными подразделениями к северу от административного центра провинции. Согласно данным агентства новостей  Yarmouk News, противники вели перестрелки в районе населенных пунктов Талль-Бисса и Джабурин.

    Появилась информация о том, что в ходе авианалетов авиации РФ и Сирии недалеко от города Эль-Карьятейн, один из высокопоставленных командиров «Исламского государства»1 по имени  Бассам Аль-Дахил был ликвидирован. Сообщалось, что террорист руководил военной операцией по захвату города.

    В ходе разминирования территорий «Акербатского котла» сирийские войска обнаружили хранилище с оружием и боеприпасами «Исламского государства». Отмечается, что часть найденного арсенала ИГ была израильского производства. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    На юго-западе провинции недалеко от населенного пункта Вади Аль-Ваер активизировали боевые действия террористы «Исламского государства». Как утверждал новостной портал «Аль-Амак», подконтрольный ИГИЛ, смертник террористической группировки совершил самоподрыв в непосредственной близости от укрепрайонов союзников армии САР, в результате чего несколько бойцов проасадовского ополчения погибли. Тем не менее подтверждения данные сведения так и не получили.

    Продолжились столкновения между частями САА при поддержке авиации РФ и ИГИЛовцами в Дейр эз-Зоре. Бои разворачивались в районах Аль-Ресафа и Аль-Уммаль, сообщал Telegram-канал (C_Military1). После серии боевых вылетов ВКС РФ, под контроль САА перешли кварталы Аль-Хассарат, Аль-Кенамат и Аль-Матар.

    Во второй половине дня три деревни, а также город Аль-Мухассан, расположенные вдоль трассы Дейр эз-Зор — Меядин, были освобождены. Кроме того, правительственная армия под прикрытием ВКС РФ форсировала реку Евфрат к северу от Меядина и отбила у ИГИЛ населенный пункт Дибан. Как передавал военный источник на своей странице в сети Twitter (VivaRevolt), лодки и понтонные мосты для переправы были направлены к городу с утра.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    В провинции Даръа продолжились вооруженные столкновения между радикалами «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). Обстрелам ССА подверглись укрепленные пункты подконтрольной «Исламскому государству» группировки на юго-западе региона близ населенных пунктов Джиллен и Хейт. В результате ответных артиллерийских ударов со стороны ИГИЛовцев были убиты несколько исламистов ССА, передавало агентство новостей Al Manar News.

    По сообщениям местных активистов, два взрыва, организованных террористами «Исламского государства», прогремели на востоке и на севере Даръа, передавал Telegram-канал (SRNN2011), Никакой информации о пострадавших до сих пор не поступало.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В ходе обысков в населенном пункте Тельмас радикалы объединения «Тахрир Аш-Шам» задержали командиров одной из подпольных групп «Исламского государства», действующих в Идлибе. Согласно данным оппозиционного источника в Twitter (SRNN2011), ИГИЛовец был арестован в городе Маарет Ан-Нуман. После полудня террористы «спящих ячеек» ИГИЛ активизировали боевые действия в регионе и установили взрывное устройство недалеко от КПП группировки «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки», в результате чего несколько исламистов пострадали.

    В деревне Азмарин прошли митинги против коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». Как передавало информационное агентство Al Manar News, жители выступали за то, чтобы радикалы вышли из города. Поводом явилось недавнее избиение пожилой женщины.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Военная операция по захвату города Ракка наконец завершилась. Город перешел под контроль курдов и поддерживающих их Соединенных Штатов спустя более чем четыре месяца с начала наступления. В первой половине дня Демократические силы Сирии**** (SDF) заняли квартал Аль-Хуррия и кольцевую развязку Аль-Наим, уничтожив при этом 11 иностранных наемников ИГ. 37 радикалов «Исламского государства» добровольно сдались курдским войскам. Об этом сообщал Twitter-канал (integrity_UK). Позже курды также захватили здание Национального госпиталя и территорию стадиона, ликвидировав еще 22 боевиков. Таким образом, Ракка была полностью зачищена от ИГИЛ, передавал официальный Twitter-канал «демократической армии» (DefenseUnits). Под конец дня отряды SDF начали работы по разминированию города.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    В течение дня иракская армия продолжала занимать территории, ранее освобожденные от ИГИЛ курдами. По данным военного источника в соцсети Twitter (iraq_day), получив приказ командования, военизированные отряды пешмерга оставили район Рабия в провинции Ниневия. Однако не все части согласились добровольно оставить свои позиции. Так, курдские части, дислоцирующиеся в населенных пунктах Башика и Хазер к северо-востоку от Мосула, объявили о том, что будут оказывать сопротивление иракским вооруженным силам, несмотря на приказ. Об этом сообщал информационный портал Iraqi News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #хомс #дръа
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    Сирия новости 18 октября 07.00: «Нусра» отбила у ИГИЛ деревни в Хаме, США нацелились на Дамаск и Пальмиру
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