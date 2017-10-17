«Беспрецедентное решение»: Кисляк прокомментировал нападки США на телеканал RT

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Москва, 17 октября. Попытки американских властей зарегистрировать российский телеканал RT в качестве иностранного агента несут угрозу свободе СМИ. Об этом журналистам заявил во вторник заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам и экс-посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Сергей Кисляк.

«Это просто беспрецедентное решение, и причины для данного шага абсолютно непонятны. RT делает отличную работу, предоставляя альтернативный взгляд в США… Для такой страны, как США, которая продвигает свободу прессы во всем мире, — это позор», — подчеркнул политик в интервью RT.

Кисляк считает, что популярность телеканала среди американцев является определенным вызовом для Вашингтона.

Кисляк прокомментировал ситуацию с давлением на телеканал RT в США https://t.co/oF9Wm2K1x7 pic.twitter.com/JasbauXpbz — RT на русском (@RT_russian) October 17, 2017

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на то, что Москва может ответить на нападки на канал RT в США.