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Россия
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Политика
«Беспрецедентное решение»: Кисляк прокомментировал нападки США на телеканал RT
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    «Беспрецедентное решение»: Кисляк прокомментировал нападки США на телеканал RT

    21:56  17 Октября 2017
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    «Беспрецедентное решение»: Кисляк прокомментировал нападки США на телеканал RT

    Москва, 17 октября. Попытки американских властей зарегистрировать российский телеканал RT в качестве иностранного агента несут угрозу свободе СМИ. Об этом журналистам заявил во вторник заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам и экс-посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Сергей Кисляк.

    «Это просто беспрецедентное решение, и причины для данного шага абсолютно непонятны. RT делает отличную работу, предоставляя альтернативный взгляд в США… Для такой страны, как США, которая продвигает свободу прессы во всем мире, — это позор», — подчеркнул политик в интервью RT.

    Кисляк считает, что популярность телеканала среди американцев является определенным вызовом для Вашингтона.

    Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на то, что Москва может ответить на нападки на канал RT в США.

    Автор: Алексей Громов
    #rt #кисляк
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