Актер Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

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Москва, 17 октября. Актер Михаил Кокшенов был доставлен в реанимацию Городской клинической больницы №1 имени Пирогова в Москве. По предварительным данным, причиной госпитализации стал инсульт.

Как сообщается, он находится в 10-м отделении реанимации и интенсивной терапии.

По непроверенной информации, скорую помощь актеру вызвала домработница, после чего Кокшенова доставили в реанимацию. Точное состояние актера пока неизвестно.

Михаил Кокшенов известен как комедийный актер и кинорежиссер. Он снимался в фильмах Леонида Гайдая «Не может быть» (1975), «Спортлото 82» (1982) и «На Дерибасовской хорошая погода или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992).