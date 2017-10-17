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Россия
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Общество
Актер Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
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    Актер Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

    21:37  17 Октября 2017
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    Актер Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

    Москва, 17 октября. Актер Михаил Кокшенов был доставлен в реанимацию Городской клинической больницы №1 имени Пирогова в Москве. По предварительным данным, причиной госпитализации стал инсульт.

    Как сообщается, он находится в 10-м отделении реанимации и интенсивной терапии.

    По непроверенной информации, скорую помощь актеру вызвала домработница, после чего Кокшенова доставили в реанимацию. Точное состояние актера пока неизвестно.

    Михаил Кокшенов известен как комедийный актер и кинорежиссер. Он снимался в фильмах Леонида Гайдая  «Не может быть» (1975),  «Спортлото 82» (1982)  и «На Дерибасовской хорошая погода или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992).

     

    Автор: Антон Зарубин
    #больница #москва #инсульт #кокшенов
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