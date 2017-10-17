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Россия
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Таксист, травивший своих пассажиров в Москве, признал вину в убийстве
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    Таксист, травивший своих пассажиров в Москве, признал вину в убийстве

    21:54  17 Октября 2017
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    Таксист, травивший своих пассажиров в Москве, признал вину в убийстве

    Москва, 17 октября. 29-летний таксист Ваган Карапетян, обвиняемый в убийстве 54-летнего клиента при помощи минеральной воды с растворенными в ней психотропными веществами, признал вину в совершении преступления. 

    Как стало известно, тело жертвы таксиста-клафилинщика было найдено вблизи проезжей части на улице Двинцев (район Марьина Роща, СВАО). По результатам экспертизы выяснилось, что в его организме был смертельный яд, смерть наступила от сочетанного отравления психотропным препаратом и этиловым спиртом, передает телеканал «360».

    Представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, что подозреваемый в совершении указанного преступления в ходе допроса полностью признал вину в убийстве.

    Ранее сообщалось, что водитель маршрутки из Петербурга стал виновником аварии, в результате которой погибла 19-летняя девушка.

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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