Таксист, травивший своих пассажиров в Москве, признал вину в убийстве

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Москва, 17 октября. 29-летний таксист Ваган Карапетян, обвиняемый в убийстве 54-летнего клиента при помощи минеральной воды с растворенными в ней психотропными веществами, признал вину в совершении преступления.

Как стало известно, тело жертвы таксиста-клафилинщика было найдено вблизи проезжей части на улице Двинцев (район Марьина Роща, СВАО). По результатам экспертизы выяснилось, что в его организме был смертельный яд, смерть наступила от сочетанного отравления психотропным препаратом и этиловым спиртом, передает телеканал «360».

Представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, что подозреваемый в совершении указанного преступления в ходе допроса полностью признал вину в убийстве.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки из Петербурга стал виновником аварии, в результате которой погибла 19-летняя девушка.