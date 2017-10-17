Минобороны РФ: В Сирии продолжается восстановление разрушенных школ и детсадов

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Москва, 17 октября. В Сирии продолжается работа по восстановлению разрушенных школ и детских садов. Об этом заявил заместитель командующего российской военной группировкой на территории Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По его словам, к настоящему моменту в городе Хомс восстановлена и введена в эксплуатацию школа № 3 на 2800 мест. Все учебные классы оснащены современным оборудованием и учебниками. Однако в связи с недостаточностью финансирования в школе не хватает мебели, а также отсутствует спортивный инвентарь. В настоящее время школу посещают 800 учеников.

Кроме того, в населенном пункте Атиль провинции Эс-Сувейда завершено восстановление детского сада на 200 мест. Также в детский сад были доставлены методические материалы, необходимые для проведения занятий с детьми.