Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Клинцевич оценил перспективы нового Майдана на Украине
Новости Сирии
Минобороны РФ: В Сирии продолжается восстановление разрушенных школ и детсадов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ: В Сирии продолжается восстановление разрушенных школ и детсадов

    21:36  17 Октября 2017
    62

    Минобороны РФ: В Сирии продолжается восстановление разрушенных школ и детсадов

    Москва, 17 октября. В Сирии продолжается работа по восстановлению разрушенных школ и детских садов. Об этом заявил заместитель командующего российской военной группировкой на территории Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    По его словам, к настоящему моменту в городе Хомс восстановлена и введена в эксплуатацию школа № 3 на 2800  мест. Все учебные классы оснащены современным оборудованием и учебниками. Однако в связи с недостаточностью финансирования в школе не хватает мебели, а также отсутствует спортивный инвентарь. В настоящее время школу посещают 800 учеников.

    Кроме того, в населенном пункте Атиль провинции Эс-Сувейда завершено восстановление детского сада на 200 мест. Также в детский сад были доставлены методические материалы, необходимые для проведения занятий с детьми.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #школы #восстановление #детсады #кураленко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 1972

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1262

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81032

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67768

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82734
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        1950
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2609
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1262
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        10397