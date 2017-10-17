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Общество
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Сирия новости 17 октября 22.30: САА с помощью ВКС РФ пересекла Евфрат у Меядина, смертник «Нусры» атаковал ИГ
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    Сирия новости 17 октября 22.30: САА с помощью ВКС РФ пересекла Евфрат у Меядина, смертник «Нусры» атаковал ИГ

    22:30  17 Октября 2017
    1238

    САА с помощью ВКС РФ пересекла Евфрат у Меядина

    Сирия, 17 октября. САА при поддержке военных самолетов ВКС РФ пересекла Евфрат к северу от Меядина в Дейр эз-Зоре. Смертник «Ан-Нусры»*** атаковал позиции ИГИЛ1 к северо-востоку от Хамы. Курды начали разминировать территории Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: обеспечивали САА прикрытие с воздуха к юго-востоку от Меядина в провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с исламистами в районе Восточной Гуты Дамаска; переправились через Евфрат к северу от Меядина и освободили населенный пункт Дибан в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: утратило населенные пункты Аль-Сарха, Джирадуи, Абу Гар и Хамви к северо-востоку от города Хама.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» близ населенного пункта Хейт в юго-восточной части Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: направила смертника к позициям ИГ1 в северной части провинции Хама.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: ведет перестрелки с ИГ недалеко от населенного пункта Ялда к югу от Дамаска.

    Курды: ведут работы по разминированию города Ракка; потеряли Мосульскую плотину в провинции Ниневия в Ираке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    К югу от города Дамаск вновь вспыхнули перестрелки между террористами «Исламского государства»1 и боевиками формирования «Джейш Аль-Ислам». Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (islamnedaa3), в результате артиллерийского удара ИГИЛовцев в районе линии разграничения сил «Армии Ислама» и ИГ близ населенного пункта Ялда погибли по меньшей мере три мирных жителя. Напомним, на территориях вблизи лагеря Аль-Ярмук располагаются анклавы вооруженной оппозиции и «Исламского государства»1. Помимо столкновений с Сирийской арабской армией (САА) террористы также время от времени ведут бои друг с другом.

    Тем временем, как сообщает оппозиционный Telegram-канал (SRNN2011), в районах Джобар и Айн-Тарма на территории Восточной Гуты продолжаются столкновения между силами «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» с одной стороны и правительственной армией с другой.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1) опубликовал на своей странице видеозапись, на которой корреспондент сирийского телеканала сообщает о том, что части Сирийской арабской армии переправились через Евфрат, обойдя Меядин с севера. Более того, войска Башара Асада при помощи российских военных самолетов заняли населенный пункт Дибан, находящийся на левом берегу Евфрата. По словам журналиста, освобождение Дибана является первым шагом на пути к основному оплоту террористической группировки — городу Абу Кемаль, расположенному близ сирийско-иракской границы.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на юго-западе региона не прекращаются вооруженные стычки между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Противники ведут интенсивные перестрелки в районе населенного пункта Хейт. Напомним, ранее стороны несколько раз предпринимали попытки наступления, однако ни «свободной армии», ни радикалам «Джейш Халид ибн Аль-Валид» серьезно продвинуться так и не удалось.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Появились данные о том, что турецкие военнослужащие строят вторую военную базу в районе  аэропорта близ города Тафтаназ к северо-востоку от административного центра региона. Кроме того, турецкая армия в последнее время расширила свое военное присутствие в западной части соседней провинции Алеппо, где был создан первый объект. Информационное агентство Akhbar Turkiya сообщает, что войска Турции намереваются создать 14 наблюдательных пунктов, три военных базы, а также 30 мобильных центров мониторинга на территории Идлиба. Подобные меры Анкара считает приемлемыми в рамках соглашения, заключенного в Астане в результате переговоров между представителями Российской Федерации, Турецкой Республики и Республики Ирак. Однако МИД Сирии считает подобные действия нарушением суверенитета страны.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Ранее курдские информационные порталы сообщали о том, что город Ракка полностью перешел под контроль Сирийской демократической армии**** (SDF). Военный источник на своей странице в сети Twitter (rabrowne75) сообщает, что в первую очередь требуется провести работы по разминированию территорий города, чем в данный момент и занимаются курские инженерные подразделения.  Напомним, военная кампания курдов и Соединенных Штатов Америки в административном центре провинции длилась на протяжении четырех месяцев и одной с половиной недели.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Северо-восточнее столицы провинции продолжаются бои между отрядами антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, и боевиками «Исламского государства». По данным Twitter-канала (Aswed_Flags), радикалам «Ан-Нусры» удалось вернуть контроль над населенными пунктами Аль-Сарха, Джирадуи, Абу Гар и Хамви. Как передает военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, «Тахрир Аш-Шам» приберегла к использованию смертников. Один из исламистов на заминированном автомобиле сумел приблизиться к позициям террористической группировки. Напомним, террористы ИГИЛ захватили данные территории после того как бежали из «Акербатского котла».

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Иракские войска продолжают занимать территории, подконтрольные курдским отрядам пешмерга. Как передает Twitter-канал (iraq_day), 16-ая дивизия армии Ирака захватила Мосульскую плотину. Напомним, ранее сообщалось о том, что правительственные вооруженные силы также установили контроль над районом Рабия к северо-западу от города Талль-Афар, после того как курдские войска покинули данные территории по приказу своего командования. Новостной портал Iraqi News сообщает, что в настоящий момент федеральная полиция Ирака пытается занять город Зумар, который по-прежнему контролируется пешмергой.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #даръа #сса #хомс
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    Сирия новости 17 октября 22.30: САА с помощью ВКС РФ пересекла Евфрат у Меядина, смертник «Нусры» атаковал ИГ
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