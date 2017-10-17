Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах
Амстердам, 17 октября. В Нидерландах открыли первый в мире мост, который был напечатан на 3D-принтере. Об этом журналистам сообщил глава компании BAM Infra Маринус Шиммель.
Мост находится в городе Гемерт. Конструкция из бетона, длина которой составляет около восьми метров, способна выдержать вес 40 грузовиков.
«Трехмерная печать невероятно эффективна, вам нужно меньше бетона, и нет выбросов CO2», — цитирует слова Шиммеля издание «Ридус».
Компания планирует также начать печатать из бетона жилые здания.
Dutch open 'world's first 3D-printed bridge'#Lifestyle #Netherlands #transport https://t.co/F9gSLjwofU pic.twitter.com/Vns0xIBO0H— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) October 17, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что итальянские реставраторы распечатали на 3D-принтере недостающие элементы барельефов, которые в сирийской Пальмире повредили боевики из запрещенной на территории Российской Федерации группировки «Исламское государство»1.
1 Организация запрещена на территории РФ.