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Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах
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    Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

    21:40  17 Октября 2017
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    Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

    Амстердам, 17 октября. В Нидерландах открыли первый в мире мост, который был напечатан на 3D-принтере. Об этом журналистам сообщил глава компании BAM Infra Маринус Шиммель. 

    Мост находится в городе Гемерт. Конструкция из бетона, длина которой составляет около восьми метров, способна выдержать вес 40 грузовиков.

    «Трехмерная печать невероятно эффективна, вам нужно меньше бетона, и нет выбросов CO2», — цитирует слова Шиммеля издание «Ридус».

    Компания планирует также начать печатать из бетона жилые здания. 

    Напомним, ранее стало известно о том, что итальянские реставраторы распечатали на 3D-принтере недостающие элементы барельефов, которые в сирийской Пальмире повредили боевики из запрещенной на территории Российской Федерации группировки «Исламское государство»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #нидерланды
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