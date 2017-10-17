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Россия
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Технологии
Для Росгвардии разработали щиты со встроенным электрошокером
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    Для Росгвардии разработали щиты со встроенным электрошокером

    21:27  17 Октября 2017
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    Для Росгвардии разработали щиты со встроенным электрошокером

    Москва, 17 октября. Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии до конца 2018 году могут получить новейшие щиты со встроенным электрошокером, которые предназначены для использования на спецоперациях. Об этом журналистам сообщила во вторник представитель компании-разработчика Екатерина Столяревская.

    «В ручку вставлена электроника, которая позволяет передавать электрод, как и обычный электрошок, на поверхность щита. Это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить его и при необходимости самого агрессивного противника остановить», — цитирует ее слова ТАСС.

    Непосредственно испытания новинки должны стартовать уже в самое ближайшее время.

    Напомним, ранее глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров рассказал о том, что новая снайперская винтовка ОРСИС-5000 была принята на вооружение российских спецслужб.

    Автор: Алексей Громов
    #росгвардия
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