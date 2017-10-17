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Россия
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Политика
Лукашевич: ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Донбассе до 800 человек
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    Лукашевич: ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Донбассе до 800 человек

    21:05  17 Октября 2017
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    Лукашевич: ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Донбассе до 800 человек

    Москва, 17 октября. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине планирует к концу 2017 года довести численность наблюдателей в Донбассе до 800 человек. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    «Сейчас постепенно миссия наращивает свои верификационные возможности, соответственно, есть потребность к увеличению численности состава наблюдателей», — сказал Лукашевич в эфире телеканала «Россия 24».

    Он также добавил, что до конца года численность миссии ОБСЕ в Донбассе будет увеличена до 800 человек. В настоящее время на Украине работают около 700 представителей организации, при этом мандат миссии позволяет ОБСЕ разместить на Украине одну тысячу международных наблюдателей.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина #обсе #лукашевич
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