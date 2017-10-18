В Избранное

Сирия, 18 октября. Поддерживаемые коалицией США боевики планируют серию атак позиций САА под Дамаском и Пальмирой. «Джебхат ан-Нусра»1*** отбила у террористов ИГ1 две деревни на северо-востоке Хамы. В ходе столкновений с исламистами в провинции Дамаск был убит один из командиров КСИР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают помогать армии САР планомерно продвигаться на левом берегу Евфрата к востоку от Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из командиров КСИР в боях с радикалами в провинции Дамаск; оказались под угрозой атак со стороны проамериканских боевиков в южных предместьях Дамаска и Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): минирует дороги и здания, а также укрепляет позиции в районах города Дейр эз-Зор; ведет ожесточенные бои с «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): отбила у террористов ИГ населенные пункты Ксур Аш-Шахтир и Аль-Мустариха.

Провинция Дамаск

Главари исламистской группировки «Файлак ар-Рахман» провели перегруппировку сил и средств, а также ряд мероприятий по поддержанию боеспособности отрядов боевиков вблизи населенного пункта Джибрин в десяти километрах к востоку от Дамаска в преддверии новой серии атак позиций Сирийской арабской армии (САА), передает портал Qalaat Al Mudiq.

В Восточной Гуте, где находится анклав так называемой вооруженной оппозиции, в рамках соглашения о создании зоны деэскалации установлен режим прекращения огня, однако ряд формирований продолжает оказывать упорное сопротивление. Наряду с «Файлак ар-Рахман» бои по-прежнему ведут члены террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Таким образом, значительная часть оазиса к востоку от столицы все еще — с 2011-го года — находится в оккупации исламистов.

В ходе последних столкновений был убит командир бригады Аль-Фатахин, являющейся частью Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Абдулла Кесрави. Данная информация появилась на сайте британского издания Middle East Monitor. Подробности случившегося пока уточняются. Напомним, иранские шиитские формирования выступают на стороне правительственных войск САР в рамках борьбы против террористических группировок на территории Сирии.

Провинция Хомс

Командование контингента ВС Соединенных Штатов в Сирии приступило к созданию группировок боевиков на юге арабской республики с целью поддержания нестабильности в регионе, передает новостной портал Damascus Now. Сообщается, что Вашингтон намерен сформировать базу для подготовки радикалов вблизи лагеря для беженцев Ар-Рукбан и пограничного КПП «Ат-Танф». Общая численность формирования может составить до 1000 бойцов. Предполагается, что отряды боевиков будут совершать вылазки на подконтрольные правительственной армии территории, расположенные в окрестностях Дамаска и Пальмиры.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении свернуть программу по финансированию сирийских боевиков «умеренной оппозиции». Позже представители Штатов сообщили о выводе американских сил с юга республики, где располагалась военная база проамериканской коалиции.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации портала DeirEzzor24, боевики «Исламского государства»1, оказавшиеся в окружении в юго-восточных кварталах Дейр эз-Зора в результате спецоперации армии Сирии и ВКС РФ, продолжают попытки сдержать натиск правительственных сил и прорвать кольцо блокады. С этой целью боевики укрепляют позиции на переднем крае, а также минируют дороги и дома управляемыми взрывными устройствами. Отмечается, что у линии фронта главарями были выставлены преимущественно снайперы, в то время как основные силы укрываются в зданиях в центре анклава ИГ.

Военные источники предполагают, что замкнутые в кольцо блокады отряды ИГИЛ серьезно ослабли и, по крайней мере, в ближайшее время не смогут вести контратаки. Однако в районе старого аэропорта, в кварталах Абу Абед и Аль-Кусур возможны короткие вылазки террористов с целью захвата оружия и боеприпасов.

На восточном берегу Евфрата боевики «Исламского государства» также продолжают планомерно терять позиции, всеми силами пытаясь, тем не менее, задержать продвижение войск САР и российской боевой авиации. По данным закрытых каналов ИГ в сети Telegram, террористы продолжают ожесточенное сопротивление, минируя по мере отступления покидаемые территории. Основные усилия главарей ИГИЛ сконцентрированы на том, чтобы снять блокаду в этом районе и перебросить отряды к городу Аль-Бусайра.

Террористы «Исламского государства» оставили в Маядине мины-ловушки и бежали из города. Саперы правительственной армии работают над разминированием, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Проповедник «Исламского государства» уничтожен в боях с армией правительства Сирии к востоку от Дейр эз-Зора. Правительственная армия продолжает продвигаться южнее Мухассана, сказано в Twitter @DeirEzzor24.

Армия правительства Сирии пересекла Евфрат в Маядине и заняла населенный пункт Зейбан– первый пункт в операции по штурму Аль-Букамаля. Теперь армия направляется в сторону месторождений Аль-Омар, до которых осталось менее семи километров, передает Almasdarnews.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками «Исламского государства» и «Джебхат Фатх аш-Шам». В ходе серии контратак отряды «Ан-Нусры» отбили у ИГ поселки Ксур Аш-Шахтир и Аль-Мустариха, сообщает информагентство Homs Media Centre. В настоящий момент тяжелые бои между сторонами разворачиваются рядом с близлежащими населенными пунктами Сахра Аль-Киблия и Сахра Аш-Шамалия.

Ранее боевики ИГИЛ, бежавшие из «Акербатского котла», отбили у «Тахрир аш-Шам» больше десяти деревень к северо-востоку от Хамы. Однако на данный момент «Джебхат ан-Нусра» уже успела вернуть большинство из них.

Боевики «Тахрир аш-Шам» взорвали шахид-мобиль вблизи скопления террористов «Исламского государства» в деревне Сархра, а также вернули контроль над населенным пунктом Сарха Шамали и прилегающими фермами, сказано в Twitter @QalaatAlMudiq.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)