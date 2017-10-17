В Сирии восстановлена работа автомобильного завода вблизи Дамаска

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Москва, 17 октября. Экономические санкции против Сирии продолжают оказывать негативное влияние на восстановление экономики этой страны. Об этом на брифинге заявил начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По его словам, в настоящее время в населенном пункте Адра провинции Дамаск работает автомобильный завод, который выпускает десять автомобилей в день. Все производственные линии и оборудование завода полностью восстановлены, в производственных цехах выполнен ремонт.

Кураленко отметил, что предприятие испытывает трудности в поставках комплектующих и сырья по причине экономических санкций, введенных в отношении Сирии. Так, производственная мощность завода может быть увеличена до 24 автомобилей в день при увеличении объема их поставок, а количество рабочих мест увеличится со 115 до 360 человек, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее представители Минобороны России и коалиции США провели вторую встречу по вопросам предотвращения конфликтов в Сирии.