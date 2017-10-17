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В Сирии восстановлена работа автомобильного завода вблизи Дамаска
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    В Сирии восстановлена работа автомобильного завода вблизи Дамаска

    21:09  17 Октября 2017
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    В Сирии восстановлена работа автомобильного завода вблизи Дамаска

    Москва, 17 октября. Экономические санкции против Сирии продолжают оказывать негативное влияние на восстановление экономики этой страны. Об этом на брифинге заявил начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    По его словам, в настоящее время в населенном пункте Адра провинции Дамаск работает автомобильный завод, который выпускает десять автомобилей в день. Все производственные линии и оборудование завода полностью восстановлены, в производственных цехах выполнен ремонт.

    Кураленко отметил, что предприятие испытывает трудности в поставках комплектующих и сырья по причине экономических санкций, введенных в отношении Сирии. Так, производственная мощность завода может быть увеличена до 24 автомобилей в день при увеличении объема их поставок, а количество рабочих мест увеличится со 115 до 360 человек, добавил генерал-лейтенант.

    Напомним, ранее представители Минобороны России и коалиции США провели вторую встречу по вопросам предотвращения конфликтов в Сирии.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия
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