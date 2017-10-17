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Общество
Серебренников попросил суд разрешить доснять фильм о Цое
Общество
Серебренников попросил суд разрешить доснять фильм о Цое
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    Серебренников попросил суд разрешить доснять фильм о Цое

    20:49  17 Октября 2017
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    Серебренников попросил суд разрешить доснять фильм о Цое

    Москва, 17 октября. Режиссер Кирилл Серебренников обратился к суду с просьбой разрешить закончить работу над балетом «Нуреев» в Большом театре и съемки фильма о Викторе Цое.

    «Уважаемый суд, прошу разрешить мне закончить проект в Большом театре, в начале декабря будет премьера «Нуреева», — сказал Серебренников на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство Следственного комитета о продлении ему меры пресечения. — Готовы уведомлять ФСИН о датах репетиций».

    Режиссер также попросил суд дать ему пять дней для завершения съемок фильма «Лето» в Петербурге.

    Басманный суд рассматривает вопрос о продлении ареста режиссера по делу о хищении денежных средств. Ранее свидетели по делу против Серебренникова заявили о наличии «черной кассы» в его «Седьмой студии».

    Напомним, режиссера обвиняют в причастности к хищению государственных средств в размере 68 миллионов рублей.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #серебренников
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