Серебренников попросил суд разрешить доснять фильм о Цое

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Москва, 17 октября. Режиссер Кирилл Серебренников обратился к суду с просьбой разрешить закончить работу над балетом «Нуреев» в Большом театре и съемки фильма о Викторе Цое.

«Уважаемый суд, прошу разрешить мне закончить проект в Большом театре, в начале декабря будет премьера «Нуреева», — сказал Серебренников на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство Следственного комитета о продлении ему меры пресечения. — Готовы уведомлять ФСИН о датах репетиций».

Режиссер также попросил суд дать ему пять дней для завершения съемок фильма «Лето» в Петербурге.

Басманный суд рассматривает вопрос о продлении ареста режиссера по делу о хищении денежных средств. Ранее свидетели по делу против Серебренникова заявили о наличии «черной кассы» в его «Седьмой студии».

Напомним, режиссера обвиняют в причастности к хищению государственных средств в размере 68 миллионов рублей.