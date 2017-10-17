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Смертельное ДТП в Адыгее: автобус столкнулся с двумя легковушками
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    Смертельное ДТП в Адыгее: автобус столкнулся с двумя легковушками

    21:53  17 Октября 2017
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    Смертельное ДТП в Адыгее: автобус столкнулся с двумя легковушками

    Майкоп, 17 октября. Страшное ДТП произошло на трассе в Адыгее: два человека погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и двух легковушек.

    В пресс-службе Южного регионального центра МЧС сообщили, что авария случилась на автодороге Ходзь — сель Вольное в Кошехабльском районе Адыгеи в 18.40 мск.

    Как сообщает РИА Новости, произошло столкновение вахтового автобуса и двух легковых автомобилей. От сильного удара два человека получили травмы еще 15 пострадали, пятеро из них были госпитализированы.

    В пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее агентству уточнили, что автобус принадлежит дорожной службе, в нем находились рабочие, которые ехали со смены.

    Напомним, ранее сообщалось, что водитель, врезавшись в забор, умер за рулем своего автомобиля днем 17 октября в Воронеже.

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #адыгея
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