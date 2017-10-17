Смертельное ДТП в Адыгее: автобус столкнулся с двумя легковушками

В Избранное

Майкоп, 17 октября. Страшное ДТП произошло на трассе в Адыгее: два человека погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и двух легковушек.

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС сообщили, что авария случилась на автодороге Ходзь — сель Вольное в Кошехабльском районе Адыгеи в 18.40 мск.

Как сообщает РИА Новости, произошло столкновение вахтового автобуса и двух легковых автомобилей. От сильного удара два человека получили травмы еще 15 пострадали, пятеро из них были госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее агентству уточнили, что автобус принадлежит дорожной службе, в нем находились рабочие, которые ехали со смены.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель, врезавшись в забор, умер за рулем своего автомобиля днем 17 октября в Воронеже.