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Общество
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Украина
Майдан 3.0: политолог Корнилов напомнил украинским коллегам, как начинаются революции
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    Майдан 3.0: политолог Корнилов напомнил украинским коллегам, как начинаются революции

    20:40  17 Октября 2017
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    Владимир Корнилов

    Обсуждая в эфире телепередачи «60 минут» происходящие беспорядки в Киеве, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан заявил, что столкновения между протестующими и правоохранителями в Киеве точно нельзя назвать новым Майданом. С этим мнением не согласился политолог, публицист и историк Владимир Корнилов, который напомнил гостю из Украины о том, что гаубицы в центре столицы просто так не появляются.

    «Это не «Майдан 3.0», но это предупреждение власти. Предупреждение о том, что народ устал ждать выполнения тех обещаний, данных когда-то на майдане, а потом на президентских и парламентских выборах. И сейчас народ требует, чтобы обещания были выполнены: нужен антикоррупционный суд, потому что борьба с коррупцией на нуле и уже есть подозрения, что сейчас ситуация хуже, чем была при Януковиче. Второе: отмена депутатской неприкосновенности — они чувствуют свою безнаказанность и пользуются ею за стенами парламента. И третье — новое законодательство о выборах, такое, какое позволило бы прийти к власти в парламент, в местные органы самоуправления. Вот эти три требования я лично поддерживаю, если бы я не был здесь — то был бы сейчас на Майдане», — заявил Трюхан.

    По его же мнению, есть принципиальное различие между тем, что происходило в 2013 году, и тем, что весь мир наблюдает сегодня в Киеве.

    Вадим Трюхан

    «Сейчас время сжато, потому что Украина под внешним давлением со стороны РФ. И я думаю, что буквально на протяжении недели или двух, все требования будут либо исполнены, и как свидетельство тому, уже сегодня президент на упреждение подал два законопроекта — на ликвидацию депутатской неприкосновенности, и на закон об антикоррупционном суде он тоже согласился. Кстати, тут не нужно думать, что это Саакашвили предложил такие идеи, это не так. Саакашвили — один из символов. […] Именно сейчас нужно провести реформы и уже потом двигаться дальше. Не будет трех месяцев, я предсказываю неделю, максимум две. И эти решения должны быть приняты. Иначе будет беда. Выхода другого нет», — заключил представитель Украины.

    В свою очередь, российский политолог Владимир Корнилов заявил, что не согласен с позицией Трюхана, так как все мировое сообщество может наблюдать тот страх, который испытывают украинские власти при продвижении Михаила Саакашвили и его сторонников к центру столицы.

    «Когда господин Саакашвили только заходил на территорию Украины, вы говорили: да через неделю все будет забыто. Буквально в воскресенье вы говорили, что ничего не будет, это все российские СМИ раздувают Майдан, и ничего не будет. Теперь вы говорите: не Майдан. Посмотрите, что вообще происходит в Киеве. Почему же Порошенко, ни с того, ни с сего ввел сразу два законопроекта? Ничего же серьезного вроде как нет. Посмотрите — 15 шеренг правоохранителей, да такого даже при Януковиче не было. Далее — гаубица в центре Киева, а нам рассказывают, что это в честь салюта. Сколько было лидеров государств — и никогда не было гаубиц в центре их стран. […] Откройте Интернет и найдите хоть одну фотографию гаубицы во время визита правления президентов США или иных государств. Никогда такого не было. Гаубица в центре города, вы представляете до чего испугана эта власть? До чего они боятся народа», — ответил Корнилов.

    К слову, российский политический аналитик призвал обратить внимание на то, как в 1917 году действовали большевики при проведении революции в Российской Империи.

    Майдан 3.0: политолог Корнилов напомнил украинским коллегам о том, как начинаются революции

    «Они брали мосты, почту, телеграф, а сейчас с чего начинают революцию? В Киеве берут вертолетную площадку, чтобы Порошенко не успел улететь», — заключил политолог.

    Напомним, во вторник у здания украинского парламента проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Так, митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении «оставаться сколько угодно, даже ночью».

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #москва #корнилов #майдан #трюхан #60 минут #3.0. #революция
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