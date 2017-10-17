Адвокат Учителя прокомментировал обращение Поклонской к Генпрокурору РФ из-за «Матильды»

В Избранное

Москва, 17 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала видеообращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке, в котором попросила отозвать прокатное удостоверение у киноленты режиссера Алексея Учителя «Матильда», а также признать его экстремистским материалом.

Поклонская отметила, что этот фильм уже спровоцировал «массовые протесты, поджоги кинотеатров, машин, покушение на взрывы, призывы к сожжению людей, угрозы и создание черных списков». Кроме того, к своему обращению Поклонская прикрепила ссылки на копии документов, которые, по ее словам, свидетельствуют о подлоге или халатности при выдаче прокатного удостоверения на фильм «Матильда».

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин прокомментировал ФАН обращение Натальи Поклонской к Генпрокурору России.

«Наталья Владимировна любит употреблять понятие «провокация». Однако стоит заметить, что фильм «Матильда» провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино - кино о любви», — сказал Добрынин.

Он подчеркнул, что действия Поклонской и ее сторонников являются не этичными и неправомерными. Кроме того, опроверг существование массовых протестов против фильма «Матильда» отметив, что в нынешние времена невозможно напугать Россию протестами.