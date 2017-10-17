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Жительница Кузбасса получила удар ножом в грудь от несостоявшегося кавалера
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    Жительница Кузбасса получила удар ножом в грудь от несостоявшегося кавалера

    20:29  17 Октября 2017
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    За оказанные знаки внимания женщина из Кемеровской области получила удар ножом в грудь

    Кемерово, 17 октября. Следователи Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве. Сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

    По версии следствия, в мае этого года мужчины был в гостях у своей знакомой, где он употреблял алкогольные напитки. Хозяйка дома стала оказывать знаки внимания своему гостю, но он никак не реагировал. Тогда женщина оскорбила его, используя ненормативную лексику. 

    «Он схватил нож и несколько раз воткнул в грудь потерпевшей, которая скончалась на месте», — сообщает «Газета Кемерова».

    Обвиняемый скрылся с места преступления, закрыв входные двери на ключ. А потом покинул территорию города.Его нашли в одном из реабилитационных центров после проверки его образа жизни.

    Тело убитой нашли родственники, которые были обеспокоены ее отсутствием.

    Автор: Дарья Смолина
    #убийство #кемерово
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