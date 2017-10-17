Жительница Кузбасса получила удар ножом в грудь от несостоявшегося кавалера

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Кемерово, 17 октября. Следователи Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве. Сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

По версии следствия, в мае этого года мужчины был в гостях у своей знакомой, где он употреблял алкогольные напитки. Хозяйка дома стала оказывать знаки внимания своему гостю, но он никак не реагировал. Тогда женщина оскорбила его, используя ненормативную лексику.

«Он схватил нож и несколько раз воткнул в грудь потерпевшей, которая скончалась на месте», — сообщает «Газета Кемерова».

Обвиняемый скрылся с места преступления, закрыв входные двери на ключ. А потом покинул территорию города.Его нашли в одном из реабилитационных центров после проверки его образа жизни.

Тело убитой нашли родственники, которые были обеспокоены ее отсутствием.