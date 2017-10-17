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Онкорадиологический центр в Балашихе откроется до конца года
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    Онкорадиологический центр в Балашихе откроется до конца года

    20:17  17 Октября 2017
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    Онкорадиологический центр в Балашихе откроется до конца года

    Москва, 17 октября. В подмосковной Балашихе до конца года откроется онкорадиологический центр, который будет размещен на улице Карбышева на базе Московского областного онкологического диспансера. 

    Как уточняется в справочных материалах, отделение радиологии будет оснащено магниторезонансным и компьютерным томографами, системами лучевой терапии TrueBeam и ClinaciX. Здесь будет выполняться диагностика опухолей с помощью методов компьютерной и магниторезонансной томографии, сцинтиграфии, позитрон-эмиссионной томографии. Пациентам будут доступны современные методы высокоточного облучения опухолей и методики лучевой терапии: брахитерапия и радиохирургия.

    Ход строительства онкорадиологического центра во вторник проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Сегодня, как докладывает главный врач, он загружен на 100%, порядка 30 операций в день проходят в этой клинике и, конечно, спрос на услуги огромный», — отметил он, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье
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