Путина попросили присвоить брянскому цирку имя Марицы Запашной

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Брянск, 17 октября. Группа неравнодушных жителей Брянска написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Брянскому цирку имя Марицы Запашной. Письмо подписали 115 горожан.

В обращении говорится, что в Брянске проживает заслуженная артистка России Запашная Марица Михайловна, которая является призером и лауреатом международных фестивалей, получившая всемирное признание своего таланта как артиста цирка и уникального укротителя хищных животных.

Марица Запашная и ее муж Вальтер основали одну из самых известных цирковых династий в России. По мнению жителей Брянска, дрессировщица заслужила, чтобы ее именем был назван цирк.