Новые «пограничники»: неонацисты начали «охоту на несогласных» на севере Украины

В Избранное

Представители украинских националистических группировок «Правый сектор»1 (запрещен в РФ) и «Национальный корпус» планируют взять на себя обязанности пограничников. Националисты планируют создать так называемые «постоянные патрульные группы» (ППГ), члены которых будут заниматься выявлением «российских шпионов» и «потенциальных сепаратистов» в непосредственной близости от границ с РФ.

Как утверждают авторы идеи, их главная цель — «свести к минимуму влияние Кремля» в северных и северо-восточных украинских регионах и не допустить оттока населения в Россию. Любопытно, что в разрешении властей радикалы не нуждаются. Более того, они требуют не мешать формированию ППГ — в противном случае националисты угрожают пройти маршем по центральным улицам Киева и пикетировать здание Кабмина. В ситуации разбирается корреспондент Федерального агентства новостей.

По сути, упомянутые патрульные группы негласно уже действуют в целом ряде населенных пунктов Украины. Так, несколько дней назад в Одессе трое нетрезвых бывших участников АТО, назвавшихся «помощниками пограничников», избили женщину за то, что та слишком громко заявила о желании «как можно скорее уехать в Москву». В Харьковской области такие «помощники» под угрозой применения огнестрельного оружия заставили только что въехавшего на Украину гражданина России покинуть территорию страны, при этом отобрав у него мобильный телефон и карманные деньги.

«Таких случаев было множество, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН активист независимой общественной организации «Антимайдан-2» Виктор Шкребко. — Но местным правым радикалам этого показалось мало. Сегодня они открыто требуют для себя полной свободы, запугивают не только рядовых украинцев, которые имеют связи в РФ, но и чиновников. Страшно даже предположить, что будет, если Киев предоставит «патрульным» статус внештатных охранников госграницы».

Просить у Киева разрешения потенциальные «охранники» явно не собираются.

«Я родился в Сумах, оттуда ушел воевать в Донбасс, и сегодня я не позволю, чтобы русские и их прихвостни среди украинцев свободно ездили через границу, проходящую по моей малой родине, и отравляли нам жизнь», — заявил на основе полной конфиденциальности боевик батальона «Азов» Влад.

На вопрос, чем именно россияне и украинцы, желающие нормализации отношений между Москвой и Киевом, «отравляют ему жизнь», Влад не ответил. Впрочем, по мнению юриста Светланы Миронюк, ответ очевиден.

«Определенные политические силы, представленные преимущественно откровенными нацистами, заинтересованы в дестабилизации обстановки под Черниговом, Сумами и Харьковом: они дают понять, что теперь именно они диктуют свои правила, — констатировала она. — МВД и его глава Аваков показали свою беспомощность сначала в ходе событий 14 октября нынешнего года, когда толпы радикалов устроили в Киеве «факельное шествие» с антиправительственными лозунгами, а затем 17 октября, когда во время протестных акций под зданием Верховной Рады «Правый сектор» и «Национальный корпус» «пообещали» новые акции неповиновения».

Следует особенно отметить, что даже подконтрольные команде украинского президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана СМИ сегодня открыто говорят о выходе из-под контроля властей целого ряда незаконных формирований. Эти отряды располагают десятками тысяч вывезенных из Донбасса единиц оружия и боеприпасов.

«Этого вполне хватит для «охоты на несогласных», — подчеркивает Миронюк. И тут же добавляет: «Боюсь, скоро националисты в лице «ППГ» заменят сначала пограничников, а затем — и полицию».

По крайне мере, с первым утверждением уже можно согласиться. На одном из контрольно-пропускных пунктов под Сумами корреспондент ФАН стал свидетелем конфликта между «уполномоченным АТО», возомнившим себя «альтернативным пограничником», и молодым человеком, отказавшимся предъявлять документы на выезд в Россию.

«Стой, стрелять буду!», — пригрозил «патрульный», размахивая травматическим пистолетом. К счастью, документы были предъявлены.

1 Организация запрещена на территории РФ.