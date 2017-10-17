Трамп обеднел на $600 млн за время президентства

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Нью-Йорк, 17 октября. Обновленный рейтинг 400 самых богатых людей в США, опубликованный во вторник журналом Forbes, свидетельствует о том, что состояние президента США Дональда Трампа за год уменьшилось на $600 млн и составляет $3,1 млрд.

Так, владеющий строительной империей Trump Organization американский лидер в 2017 году в ежегодном рейтинге Forbes занял 248-е место, тогда как в 2016 году Трамп находился на 156-й строчке. Как отмечают редакторы журнала, к уменьшению капитала президента США привели совершенные им серьезные траты на участие в президентской кампании, а также жесткая конкуренция на нью-йоркском рынке недвижимости.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 24-й год подряд возглавил список — $89 млрд. Глава интернет-ретейлера Amazon Джеффри Безос расположился на втором месте второй год подряд — $81,5 млрд.

Напомним, ранее Трамп попросил бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон принять участие в выборах президента в 2020 году.