Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Серебренников попросил суд разрешить доснять фильм о Цое
Весь мир
Трамп обеднел на $600 млн за время президентства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп обеднел на $600 млн за время президентства

    19:55  17 Октября 2017
    31

    Трамп обеднел на $600 млн за время президентства

    Нью-Йорк, 17 октября. Обновленный рейтинг 400 самых богатых людей в США, опубликованный во вторник журналом Forbes, свидетельствует о том, что состояние президента США Дональда Трампа за год уменьшилось на $600 млн и составляет $3,1 млрд.

    Так, владеющий строительной империей Trump Organization американский лидер в 2017 году в ежегодном рейтинге Forbes занял 248-е место, тогда как в 2016 году Трамп находился на 156-й строчке. Как отмечают редакторы журнала, к уменьшению капитала президента США привели совершенные им серьезные траты на участие в президентской кампании, а также жесткая конкуренция на нью-йоркском рынке недвижимости.

    Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 24-й год подряд возглавил список — $89 млрд. Глава интернет-ретейлера Amazon Джеффри Безос расположился на втором месте второй год подряд — $81,5 млрд. 

    Напомним, ранее Трамп попросил бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон принять участие в выборах президента в 2020 году.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #трамп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 568

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1184

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81007

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67754

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82717
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        576
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2411
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1185
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        8937