Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Клинцевич оценил перспективы нового Майдана на Украине
Новости Сирии
Сирия и ВКС РФ против ИГ и США в Дейр эз-Зоре: Запад пытается «замазать» успехи России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия и ВКС РФ против ИГ и США в Дейр эз-Зоре: Запад пытается «замазать» успехи России

    21:27  17 Октября 2017
    500

    Армия Сирии в окрестностях Дейр эз-Зора

    Правительственная армия Сирии при помощи ВКС РФ продолжает развивать преимущество в боях с террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор. В последние несколько дней военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) благодаря поддержке российской авиационной группировки отбили значительную часть позиции на восточном берегу Евфрата, полностью замкнув в кольцо окружения административный центр региона. Также был освобожден крупнейший из последних подконтрольных ИГ1 населенных пунктов — город Меядин.

    Несмотря на бесспорные успехи союзных сил, все сообщения о противостоянии в Дейр эз-Зоре, публикуемые западными СМИ, окрашены в тревожные тона. По мнению европейских и американских аналитиков, значительное продвижение САА и ВКС РФ в этом ключевом регионе — всего лишь часть глобального плана главарей ИГ. В медиапространстве Запада «Исламское государство» по-прежнему располагает огромными ресурсами и всего лишь выжидает перед тем как нанести мощный контрудар. Утверждается, что террористы ИГ якобы намеренно вынудили командование армии САР растянуть фронт и теперь готовятся ударить по коммуникациям САА, чтобы затем перейти в полномасштабное контрнаступление.

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Джон Блакслэнд, военный эксперт из Австралии, которая также входит в возглавляемую США международную коалицию, даже заранее от лица официального Вашингтона предупредил в одном из интервью, что проамериканские силы «не будут спасать русских и сирийцев», когда «Исламское государство» якобы отбросит войска Башара Асада далеко на запад от Дейр эз-Зора.

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул, что данные публикации западных и прозападных СМИ не стоит воспринимать всерьез. По его словам, это всего лишь попытка США нивелировать усилия Дамаска и Москвы в борьбе с международным терроризмом. На самом же деле, российские военные инструкторы, которые принимают самое активное участие в планировании операции в Дейр эз-Зоре, безусловно, просчитали все возможные ходы боевиков ИГ, и, соответственно, каждый шаг сирийских подразделений выверен и хорошо продуман, убежден эксперт.

    «Наступление правительственной армии САР в провинции Дейр эз-Зор, в том числе в районе города Меядин, продолжается успешно. Важно иметь в виду, что в этой кампании также принимают участие российские ВКС и российские военные советники. Почти вся операция разрабатывалась на основании консультаций наших специалистов, у которых, надо подчеркнуть, немало опыта, что было продемонстрировано в ходе планирования освобождения Алеппо, например. Я уверен, что военные советники РФ просчитывают все варианты возможных последствий наступления и возможных действий противника».

    ВКС РФ

    Слухи о скором чуть ли не новом рождении «Исламского государства» и неизбежном отступлении сирийской армии на запад, вложенные в уста военных аналитиков, не более чем проявления информационной агрессии со стороны Соединенных Штатов и их союзников в отношении России и легитимного правительства Башара Асада, подчеркивает эксперт. Вашингтон, пользуясь своим влиянием в западном медиапространстве, формирует информационную повестку дня в угоду своим интересам, чтобы хоть где-то его желаемое казалось действительным.

    «То, что говорится в западных СМИ от имени военных экспертов, — попытка как-то дискредитировать действия сирийской армии и ВКС РФ, свести на нет их достижения в борьбе с террористами ИГИЛ1. Однако постоянные консультации и в целом сотрудничество на постоянной основе с российскими военными специалистами сейчас является гарантией успеха для правительственных войск САР. Причем почти все советники достаточно высокого ранга, они просчитывают все до мелочей. Соответственно, такие элементарные вещи как растянутые коммуникации и возможность удара по ним со стороны противника явно были учтены. Я уверен, что ими уже были приняты какие-то меры, чтобы не допустить разрыва путей обеспечения сирийских войск. А то, что Запад пытается искусственно нагнетать ситуацию, является проявлением информационной войны и не более».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #башар асад #саа #дейр эз-зор #меядин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 1972

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1262

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81032

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67768

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82734
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        1950
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2609
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1262
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        10397