Сирия и ВКС РФ против ИГ и США в Дейр эз-Зоре: Запад пытается «замазать» успехи России

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Правительственная армия Сирии при помощи ВКС РФ продолжает развивать преимущество в боях с террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор. В последние несколько дней военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) благодаря поддержке российской авиационной группировки отбили значительную часть позиции на восточном берегу Евфрата, полностью замкнув в кольцо окружения административный центр региона. Также был освобожден крупнейший из последних подконтрольных ИГ1 населенных пунктов — город Меядин.

Несмотря на бесспорные успехи союзных сил, все сообщения о противостоянии в Дейр эз-Зоре, публикуемые западными СМИ, окрашены в тревожные тона. По мнению европейских и американских аналитиков, значительное продвижение САА и ВКС РФ в этом ключевом регионе — всего лишь часть глобального плана главарей ИГ. В медиапространстве Запада «Исламское государство» по-прежнему располагает огромными ресурсами и всего лишь выжидает перед тем как нанести мощный контрудар. Утверждается, что террористы ИГ якобы намеренно вынудили командование армии САР растянуть фронт и теперь готовятся ударить по коммуникациям САА, чтобы затем перейти в полномасштабное контрнаступление.

Джон Блакслэнд, военный эксперт из Австралии, которая также входит в возглавляемую США международную коалицию, даже заранее от лица официального Вашингтона предупредил в одном из интервью, что проамериканские силы «не будут спасать русских и сирийцев», когда «Исламское государство» якобы отбросит войска Башара Асада далеко на запад от Дейр эз-Зора.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул, что данные публикации западных и прозападных СМИ не стоит воспринимать всерьез. По его словам, это всего лишь попытка США нивелировать усилия Дамаска и Москвы в борьбе с международным терроризмом. На самом же деле, российские военные инструкторы, которые принимают самое активное участие в планировании операции в Дейр эз-Зоре, безусловно, просчитали все возможные ходы боевиков ИГ, и, соответственно, каждый шаг сирийских подразделений выверен и хорошо продуман, убежден эксперт.

«Наступление правительственной армии САР в провинции Дейр эз-Зор, в том числе в районе города Меядин, продолжается успешно. Важно иметь в виду, что в этой кампании также принимают участие российские ВКС и российские военные советники. Почти вся операция разрабатывалась на основании консультаций наших специалистов, у которых, надо подчеркнуть, немало опыта, что было продемонстрировано в ходе планирования освобождения Алеппо, например. Я уверен, что военные советники РФ просчитывают все варианты возможных последствий наступления и возможных действий противника».

Слухи о скором чуть ли не новом рождении «Исламского государства» и неизбежном отступлении сирийской армии на запад, вложенные в уста военных аналитиков, не более чем проявления информационной агрессии со стороны Соединенных Штатов и их союзников в отношении России и легитимного правительства Башара Асада, подчеркивает эксперт. Вашингтон, пользуясь своим влиянием в западном медиапространстве, формирует информационную повестку дня в угоду своим интересам, чтобы хоть где-то его желаемое казалось действительным.

«То, что говорится в западных СМИ от имени военных экспертов, — попытка как-то дискредитировать действия сирийской армии и ВКС РФ, свести на нет их достижения в борьбе с террористами ИГИЛ1. Однако постоянные консультации и в целом сотрудничество на постоянной основе с российскими военными специалистами сейчас является гарантией успеха для правительственных войск САР. Причем почти все советники достаточно высокого ранга, они просчитывают все до мелочей. Соответственно, такие элементарные вещи как растянутые коммуникации и возможность удара по ним со стороны противника явно были учтены. Я уверен, что ими уже были приняты какие-то меры, чтобы не допустить разрыва путей обеспечения сирийских войск. А то, что Запад пытается искусственно нагнетать ситуацию, является проявлением информационной войны и не более».

1 Организация запрещена на территории РФ.