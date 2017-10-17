Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой актеру Марьянову

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Москва, 17 октября. Минздрав Московской области не нашел нарушений в работе скорой помощи при вызове к актеру Дмитрию Марьянову, сообщила пресс-служба ведомства.

«По факту вызова 15 октября 2017 г. скорой медицинской помощи Д.Марьянову проведена проверка в части соблюдения действующего порядка приема сообщений вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», — отмечается в сообщении.

По словам представителей подмосковного Минздрава, все вызовы обрабатывались в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Никаких нарушений выявлено не было, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как стало известно, друзья Марьянова вызвали скорую помощь, но потом перезвонили через 16 минут и отменили вызов, сказав, что сами довезут актера до больницы.

Напомним, что российский актер Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье во время отдыха с друзьями на даче. По предварительным данным, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

После трагической кончины актера СМИ распространили информацию о том, что врачи скорой помощи отказались приехать на вызов к Марьянову, сославшись на сильную загруженность.