Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой актеру Марьянову
Политика
Захарова об отношениях РФ и Украины: Окно возможностей не закрыто
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Захарова об отношениях РФ и Украины: Окно возможностей не закрыто

    19:18  17 Октября 2017
    51

    Захарова об отношениях РФ и Украины: Окно возможностей не закрыто

    Сочи, 17 октября. Окно возможностей между Россией и Украиной не закрыто, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время панельной сессии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

    «Конечно, окно возможностей не закрыто, — прокомментировала Захарова ситуацию в отношениях России и Украины. — Есть многие люди, которые понимают, что нам жить по соседству».

    Захарова об отношениях РФ и Украины: Окно возможностей не закрыто

    Она напомнила, что существуют минские соглашения, в которых Россия выступает гарантом.

    «Пока весь мир признал их безальтернативными, то никакое окно возможностей не закрыто», — заверила российский дипломат.

    Однако она обратила внимание, что значительная часть представителей руководства Украины делают «все, чтобы навсегда не только поссорить Россию и Украину, но и навсегда отрезать Донбасс», констатировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #захарова #мид рф #окно
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 998

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80981

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67738

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82692

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49696
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2107
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        998
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        6289
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1251