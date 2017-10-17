Захарова об отношениях РФ и Украины: Окно возможностей не закрыто

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Сочи, 17 октября. Окно возможностей между Россией и Украиной не закрыто, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время панельной сессии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

«Конечно, окно возможностей не закрыто, — прокомментировала Захарова ситуацию в отношениях России и Украины. — Есть многие люди, которые понимают, что нам жить по соседству».

Она напомнила, что существуют минские соглашения, в которых Россия выступает гарантом.

«Пока весь мир признал их безальтернативными, то никакое окно возможностей не закрыто», — заверила российский дипломат.

Однако она обратила внимание, что значительная часть представителей руководства Украины делают «все, чтобы навсегда не только поссорить Россию и Украину, но и навсегда отрезать Донбасс», констатировала представитель внешнеполитического ведомства.