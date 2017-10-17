Новости Украины: Саакашвили требует отставки Порошенко, митинг в Киеве грозит обернуться новым Майданом

В Избранное

Украина, 17 октября. Митинг под стенами Верховной рады перерос в столкновение с полицией. Саакашвили требует ухода Порошенко. Президент Украины относится к происходящему с «пониманием». Киеву пророчат новый Майдан. Последние новости Украины — в материале Федерального агентства новостей.

Митинг под стенами Верховной рады

Крайне интересный день в Киеве. Митинг под стенами Верховной рады и Нацбанка Украины продолжается. Сколько именно людей пришло в центр украинской столицы, чтобы высказать свои претензии украинским властям, точно неизвестно. Некоторые источники указывают цифру в две тысячи человек, некоторые — в пять.

Правозащитник Татьяна Монтян, наблюдавшая за акцией протеста своими глазами, заявила в прямом эфире телепередачи «Время покажет» о нескольких тысячах собравшихся. Она также предположила, что на защиту правительственных объектов в центре Киева согнали не только Национальную гвардию Украины, но вообще всех имеющихся в городе работников силовых ведомств и стражей правопорядка. По ее словам, сегодня она должна была участвовать в судебном заседании, которое было неожиданно отменено из-за того, что на посту не оказалось конвоиров, должных проводить заключенного в зал. Из этого Монтян сделала вывод, что их, должно быть, также отправили на оборону Верховной рады.

Саакашвили требует отставки Порошенко

Михаил Саакашвили, бывший губернатор Одесской области, является одним из организаторов и неформальным лидером протестующих. Днем на площади перед зданием Рады собрались митингующие из многих политических партий Украины. Они требовали создать антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность и расширить избирательные права. Как отметили некоторые эксперты, эти требования были сравнительно абстрактными и далекими от насущных потребностей простых украинских граждан. Потому они не смогли особо воодушевить митингующих.

Прибыв на митинг, Саакашвили обратился к собравшимся с более простым и интересным лозунгом: он потребовал немедленной отставки президента Украины Петра Порошенко. Этот клич воодушевил киевскую общественность куда больше.

«Пока есть Порошенко, ничего хорошего не будет. Если сегодня Порошенко не услышит вас, нам нужно переместиться в другое место — потребовать, чтобы Порошенко ушёл со своего поста и освободил народ Украины», — заявил Саакашвили.

Порошенко относится с «пониманием»…

Тем не менее все это не помешало президенту Порошенко заранее приписать себе «победу по очкам» в противостоянии со своими политическими противниками. По всей видимости, он решил, что ни «Батькивщина», ни «Самопомощь», ни Саакашвили, ни другие враждебные ему политические силы не сумели вывести на улицы Киева достаточно людей, чтобы угрожать его президентству.

Порошенко выступил с обращением, в котором он заявил, что с «пониманием» относится к протесной акции перед Радой и считает ее подлинно демократическим мероприятием. Он лишь призвал собравшихся не повторять ошибки прошлого и обеспечить мирный характер митинга. Порошенко напомнил, что в 2015 году, когда протестующие пошли на штурм Верховной рады, в столкновении погибло четыре украинских нацгвардейца.

Столкновения с полицией

Митингующие как будто бы только и ждали этого призыва, чтобы поступить прямо противоположным образом. По сообщениям очевидцев, во второй половине дня состав протестующих начал меняться. Как отметили очевидцы, сторонников «Батькивщины» с их плакатами постепенно стали вытеснять радикалы-националисты в их классических балаклавах. Перед Радой стали устанавливать палатки, в том числе и военные. Начались стычки с полицией.

По последним данным, сейчас на площади под Радой уже пролилась первая кровь. В Нацполиции Украины сообщают, что один из присутствующих на площади правоохранителей получил черепно-мозговую травму головы. Также пострадал трое протестующих. Точный характер повреждений, полученных ими, пока неизвестен.

Одним словом, ситуация в украинской столице остается напряженной. Некоторые уже пророчат Киеву новый Майдан теперь уже под флагами националистов. Другие — к примеру, журналист Андрей Бабицкий — предпочитает называть происходящее «Майданом с грузинским акцентом» и считает главными организаторами беспорядков самого Саакашвили и посольство США. В любом случае, очевидно, что то, что начиналось как сравнительно мирный митинг уже таковым не является.