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Многодетная американка зажарила двух сыновей в духовке
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    Многодетная американка зажарила двух сыновей в духовке

    19:06  17 Октября 2017
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    Многодетная американка зажарила двух сыновей в духовке

    Нью-Йорк, 17 октября. Жительница США подозревается в жестоком убийстве собственных детей. Одному из мальчиков было всего два года, второму — год.

    По информации «Свободной прессы», страдавшая психическим расстройством 24-летняя американка собственноручно положила детей в духовку и зажарила их, после чего показала тела малышей их отцу по видеосвязи. В тот момент в доме находилось еще двое несовершеннолетних: шестилетняя девочка и трехлетний мальчик. К счастью, они не пострадали.

    Отмечается, что женщина никак не могла найти няню для отпрысков и воспитывала детей одна. Ее болезнь серьезно обострилась после рождения четырех детей  и смерти одного из родителей. В ходе допроса полиции американка свою вину в убийстве детей не признала. Однако в правоохранительных органах не особо ей доверяют.

     

    Автор: Алексей Громов
    #дети #сша #убийство
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