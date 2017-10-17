Военные США и РФ обсудили механизм предотвращения конфликтов в Сирии

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Москва, 17 октября. Представители Минобороны России и коалиции США провели вторую встречу по вопросам предотвращения конфликтов в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель международной коалиции во главе с США полковник Райан Диллон.

«Я знаю, что была вторая встреча, которая произошла на том же уровне за пределами Ирака и Сирии. Она произошла около недели назад», — сказал Диллон в ходе брифинга, не уточнив деталей встречи.

Стоит отметить, что первая встреча представителей Минобороны РФ и коалиции США состоялась в сентябре. В ходе первой встречи стороны на картах определили зоны ответственности, чтобы избежать конфликтов между собой при проведении операций против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.