Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой актеру Марьянову
Новости Сирии
Военные США и РФ обсудили механизм предотвращения конфликтов в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Военные США и РФ обсудили механизм предотвращения конфликтов в Сирии

    18:53  17 Октября 2017  /обновлено: 19:11  17 Октября 2017
    72

    Военные США и РФ обсудили механизм предотвращения конфликтов в Сирии

    Москва, 17 октября. Представители Минобороны России и коалиции США провели вторую встречу по вопросам предотвращения конфликтов в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель международной коалиции во главе с США полковник Райан Диллон.

    «Я знаю, что была вторая встреча, которая произошла на том же уровне за пределами Ирака и Сирии. Она произошла около недели назад», — сказал Диллон в ходе брифинга, не уточнив деталей встречи.

    Стоит отметить, что первая встреча представителей Минобороны РФ и коалиции США состоялась в сентябре. В ходе первой встречи стороны на картах определили зоны ответственности, чтобы избежать конфликтов между собой при проведении операций против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #коалиция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 998

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80981

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67738

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82692

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49696
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2096
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        989
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        6284
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1251