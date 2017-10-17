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Сирия: коалиция считает, что в Ракке могут оставаться боевики ИГ
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    Сирия: коалиция считает, что в Ракке могут оставаться боевики ИГ

    18:48  17 Октября 2017  /обновлено: 18:59  17 Октября 2017
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    Сирия: коалиция считает, что в Ракке могут оставаться боевики ИГ

    Вашингтон, 17 октября. В сирийском городе Ракка могут оставаться около сотни боевиков террористической организации «Исламское государство», заявил официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ1 полковник Райан Диллон.

    Ранее появилась информация о том, что Ракка, который находился под контролем запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) с 2013 года, освобожден. С таким заявлением выступил официальный представитель «Сирийских демократических сил» (SDF).

    «По нашей оценке, там, возможно, около сотни боевиков ИГ1, которые остаются в Ракке, — констатировал Диллон. — Мы не видели много сообщений о столкновениях с ними…»

    Сирия: коалиция считает, что в Ракке могут оставаться боевики ИГ

    Представитель коалиции предположил, что боевики могут оставаться в отдельных «карманах» в черте Ракки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #иг #коалиция #боевики #ракка
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