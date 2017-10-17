Сирия: коалиция считает, что в Ракке могут оставаться боевики ИГ

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Вашингтон, 17 октября. В сирийском городе Ракка могут оставаться около сотни боевиков террористической организации «Исламское государство», заявил официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ1 полковник Райан Диллон.

Ранее появилась информация о том, что Ракка, который находился под контролем запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) с 2013 года, освобожден. С таким заявлением выступил официальный представитель «Сирийских демократических сил» (SDF).

«По нашей оценке, там, возможно, около сотни боевиков ИГ1, которые остаются в Ракке, — констатировал Диллон. — Мы не видели много сообщений о столкновениях с ними…»

Представитель коалиции предположил, что боевики могут оставаться в отдельных «карманах» в черте Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.