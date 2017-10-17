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МИД Польши вызвал посла Украины из-за памятника с надписью о польских оккупантах
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    МИД Польши вызвал посла Украины из-за памятника с надписью о польских оккупантах

    19:03  17 Октября 2017
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    МИД Польши вызвал посла Украины из-за памятника с надписью о польских оккупантах

    Варшава, 17 октября. МИД Польши вызвал посла Украины Андрея Дещицу после открытия мемориала в честь стрельцов Карпатской Сечи во Львовской области. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.

    Замглавы МИД Польши выразил недоумение в связи с участием вице-премьера по вопросам евроинтеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и других высокопоставленных чиновников, а также почетного караула ВСУ в торжественной церемонии открытия мемориала стрельцам Карпатской Сечи.

    В ведомстве также добавили, что на памятнике имеется плита с надписью: «Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 года».

    «Польша никогда не оккупировала Украину. Некоторые территории нынешнего украинского государства входили в состав Польши на основе международного права», – подчеркнули в МИД Польши.

    В ведомстве также отметили, что к настоящему моменту украинская сторона «не представила ни одного доказательства в поддержку тезиса о массовом расстреле стрельцов Карпатской Сечи в марте 1939 года».

    Стоит отметить, что националистическая военизированная организация Карпатская Сечь была создана в 1938 году, а после провозглашения независимости Карпатской Украины в марте 1939 году стала армией нового образования.

    Автор: Алексей Громов
    #памятник #польша #украина #мид #посол
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