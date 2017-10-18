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Общество
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Украина
Киевский журналист предложил украинцам ездить в Лувр, а не работать в России
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    Киевский журналист предложил украинцам ездить в Лувр, а не работать в России

    9:39  18 Октября 2017
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    Там что, медом намазано: украинский журналист обрушился с критикой на едущих в Россию сограждан

    Киев, 17 октября. Украинский журналист Виталий Портников призвал украинцев отказаться от поездок в Россию.

    В ходе программы «Субботний политклуб» на одном из украинских каналов Портников заявил, что поддерживает планы Верховной рады и СБУ ограничить поездки украинцев в РФ, поскольку считает эту страну «агрессором».

    По словам журналиста, его смущает большое число людей, которые ездят в Россию на поиски работы или ради туризма. Вместо этого он предложил согражданам искать возможности заработка в Европе.

    «Там (в России) что, медом намазано?» — удивился журналист.

    Портников также посоветовал украинцам чаще ездить «в Лувр и польские музеи». Работу в России журналист назвал «продажей достоинства», а граждан Украины, готовых стать «маленькими людьми» ради трудоустройства, окрестил пренебрежительным словом «хохлишки».

    Там что, медом намазано: украинский журналист обрушился с критикой на едущих в Россию сограждан

    Напомним, что безвизовый режим между Украиной и странами ЕС не предполагает возможность трудоустройства. Люди могут устроиться на работу только нелегально, а среди нелегальных вакансий не так много перспективных мест работы.

    Автор: Дима Оленин
    #россия #украина #работа
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