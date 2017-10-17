Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

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Киев, 17 октября. Украинские активисты смогли разбить палаточный лагерь под стенами Верховной рады в Киеве — несмотря на сопротивление со стороны Нацполиции Украины. На данный момент они контролируют территорию вокруг здания украинского парламента, сообщает корреспондент ФАН с места событий.

Несколько тысяч митингующих сейчас находятся у стен Рады. Среди них все чаще мелькают люди в камуфляжной форме, представители добровольческих батальонов. Они огородили участок в центре Киева металлическими щитами.

Бойцы батальона «Донбасс», действиями которых руководит народный депутат от партии «Самопомощь» Семен Семенченко, преодолели сопротивление полиции и пронесли армейские палатки.

В ходе завязавшейся потасовки митингующие прорвали оцепление и организовали установку палаток в Мариинском парке. В результате пострадали один гражданский и сотрудник правоохранительных органов (последнего забрали врачи скорой помощи).

Позднее Семенченко выступил перед митингующими. С трибуны он пригрозил властям «заходом в Раду». Речь произнес и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который вернулся на митинг к вечеру.

Жертвой народного гнева вполне мог стать и депутат от партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) Олег Барна, который попытался покинуть здание парламента. Однако его заметили протестующие, которые начали выкрикивать оскорбления и плеваться. Кроме того, депутата ударили по голове бутылкой. Опасную зону парламентарию помогли покинуть только правоохранители.

Сейчас несколько тысяч протестующих с щитами, среди которых выделяется значительное количество людей в камуфляже, перегородили участок улицы Михаила Грушевского (от пересечения с Шелковичной улицы до начала Мариинского парка). Они также доставили полевую кухню.

Участники акции планируют оставаться под стенами Верховной Рады на всю ночь и весь завтрашний день, до 19 октября, чтобы дождаться заседания парламента, посвященного законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности. В толпе ходят слухи о возможном ночном штурме лагеря протестующих.