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Сирия, 17 октября. САА при поддержке российских ВКС продвинулась в Дейр эз-Зоре. Иракские ВС заняли ранее подконтрольный курдам район Рабия в провинции Ниневия в Ираке. Два взрыва прогремели в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции исламистов в районе Восточной Гуты Дамаска; заняли несколько зданий в районах Аль-Ресафа и Аль-Уммаль в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: потеряло кварталы Аль-Хассарат, Аль-Кенамат и Аль-Матар в Дейр эз-Зоре; утратило населенные пункты Абу Лейль, Абу Амр, Аль-Абд и Аль-Мухассан вдоль шоссе Дейр эз-Зор — Аль-Маядин; организовало два взрыва в провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на окраине города Бейт Джинн в Западной Гуте.

«Джейш Аль-Ислам»*****: ведет бои с САА в районе лагеря для беженцев Аль-Ярмук к югу от Дамаска.

Курды: возобновили бои с ИГ1 в южной части провинции Хасака; покинули район Рабия в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Дамаск

Оппозиционный источник в сети Telegram (SRNN2011) сообщает о продолжающихся перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции в районе Восточной Гуты Дамаска. По данным Telegram-канала, артиллерийские дивизионы правительственных сил обстреливают укрепрайоны исламистов в окрестностях населенных пунктов Бейт Наим и Джисрин.

Кроме того, по словам того же источника, армия Башара Асада ведет огонь по опорным пунктам радикалов коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине города Бейт Джинн на территории оазиса Западная Гута на западе провинции.

Тем временем южнее Дамаска недалеко от лагеря для беженцев Аль-Ярмук отмечаются вооруженные стычки между сирийскими подразделениями и силами группировки «Джейш Аль-Ислам». Об этом сообщает официальный Twitter-канал антиправительственной организации (jaishalislam).

Провинция Дейр эз-Зор

Ранее сообщалось о том, что Сирийская арабская армия (САА) продолжила развивать наступление на позиции ИГИЛ1 в районах Аль-Ресафа и Аль-Уммаль в столице провинции. Значительную поддержку 4-й и 17-й дивизиям войск САР оказывали военные самолеты ВКС РФ. Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, правительственным отрядам и их союзникам удалось занять несколько зданий в кварталах. Кроме того, как сообщает военный источник в Twitter (SyriaWar2), благодаря боевым вылетам российских ВКС под контроль союзников перешли также кварталы Аль-Хассарат, Аль-Кенамат и Аль-Матар. Тем не менее интенсивные столкновения все еще продолжаются.

Тем временем к юго-востоку от административного центра региона террористическая группировка потеряла еще ряд населенных пунктов, расположенных вдоль шоссе Дейр эз-Зор — Меядин. Так, по сведениям Twitter-канала (C_Military1), военнослужащие САР при помощи ВКС РФ заняли поселения Абу Лейль, Абу Амр, Аль-Абд, а также город Аль-Мухассан.

Провинция Даръа

По данным Telegram-канала (SRNN2011), мощный взрыв прогремел в населенном пункте Кафр Шамс в северной части региона. Пока неизвестно, членами какой из антиправительственных организаций было заложено взрывное устройство. Напомним, территорию города делят между собой силы правительственной армии (САА) и Сирийской свободной армии (ССА), которая ведет бои с террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающей на стороне «Исламского государства»1. Вследствие этого местные активисты полагают, что СВУ было заложено радикалами террористического формирования.

Еще один взрыв произошел в районе подконтрольной «свободной армии» деревни Хасм на востоке Даръа. Бомба была заложена на обочине дороги и активирована во время проезда одного из командиров ССА Рами Аль-Харири, передает военный источник в сети Facebook (1mazennews). Предполагается, что СВУ было установлено террористами одной из «спящих ячеек» ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Согласно информации оппозиционных новостных порталов, бомба, предположительно заложенная террористами подпольных групп «Исламского государства», взорвалась на обочине дороги неподалеку от деревни Дейр Хассан. В результате взрыва несколько боевиков террористической организации «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» получили ранения, передает источник в сети Twitter (SRNN2011). Данная организация ранее спонсировалась Соединенными Штатами Америки и была замешана в казни 12-ти летнего мальчика, а также бойца проасадовского формирования «Лива Аль-Кудс».

Провинция Хасака

Согласно информации Twitter-канала (CyberAmancom), возобновились бои между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и радикалами «Исламского государства» в южной части Хасаки. О подробностях столкновений источник не сообщает. Напомним, практически все территории провинции занимают курдские формирования, ИГИЛовцы оккупируют южную часть региона. На линии соприкосновения сил противоборствующих сторон нередко отмечаются вооруженные стычки. Несколькими днями ранее курдам удалось захватить у террористов населенные пункты Харба и Аль-Хуссейния, расположенные близ границы с соседней провинцией Дейр эз-Зор.

Ирак

Иракские вооруженные силы заняли район Рабия в провинции Ниневия на сирийско-иракской границе, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (iraq_day). Напомним, данные территории курдские отряды пешмерга отбили у террористов «Исламского государства» в 2014 году. Ранее также сообщалось о том, что курды оставили район по приказу своего командования. Twitter-канал утверждает, что правительство Ирака намеревается вернуть все территории, находившиеся под контролем иракской армии еще до вторжения ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)