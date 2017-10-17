Мощный взрыв прогремел в курортном городе в Турции, 12 раненых
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Анкара, 17 октября. Мощный взрыв прогремел около автобуса с полицейскими в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции. По информации телеканала NTV, ранения получили не менее 12 человек.
Как стало известно, ЧП случилось в районе Енишехир. По предварительным данным, случившееся классифицируют как террористический акт. Информации о погибших нет.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве самодельной бомбы на севере Ирака двое турецких военных погибли, еще двое получили ранения.