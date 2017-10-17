Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой актеру Марьянову
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в курортном городе в Турции, 12 раненых
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мощный взрыв прогремел в курортном городе в Турции, 12 раненых

    18:27  17 Октября 2017
    81

    Мощный взрыв прогремел в курортном городе в Турции, 12 раненых

    Анкара, 17 октября. Мощный взрыв прогремел около автобуса с полицейскими в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции. По информации телеканала NTV, ранения получили не менее 12 человек.

    Как стало известно, ЧП случилось в районе Енишехир. По предварительным данным, случившееся классифицируют как террористический акт. Информации о погибших нет. 

    В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

    Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве самодельной бомбы на севере Ирака двое турецких военных погибли, еще двое получили ранения.



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #взрыв #турция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 1019

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80981

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67739

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82693

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49697
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2126
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1019
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        6338
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1252