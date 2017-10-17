Мощный взрыв прогремел в курортном городе в Турции, 12 раненых

В Избранное

Анкара, 17 октября. Мощный взрыв прогремел около автобуса с полицейскими в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции. По информации телеканала NTV, ранения получили не менее 12 человек.

Как стало известно, ЧП случилось в районе Енишехир. По предварительным данным, случившееся классифицируют как террористический акт. Информации о погибших нет.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве самодельной бомбы на севере Ирака двое турецких военных погибли, еще двое получили ранения.





