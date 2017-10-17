Свидетели заявили о наличии в студии Серебренникова «черной кассы»

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Москва, 17 сентября. Свидетели по делу против режиссера Кирилла Серебренникова заявили о наличии «черной кассы» в его «Седьмой студии», сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

«Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля, которая заявляет о наличии в «Седьмой студии» «черной кассы», — цитирует следователя РИА Новости, — а также о том, что денежные средства обналичивались через посторонние фирмы».

По данным следствия, всего к делу прикреплено более 10 протоколов об обналичивании денег, уничтожении документации и давлении на фигурантов дела.

Басманный суд рассматривает вопрос о продлении ареста режиссера по делу о хищении денежных средств.

В конце сентября «Гоголь-центр» подтвердил сообщения относительно того, что почти всех сотрудников театра вызвали на допрос в Следственный комитет России.