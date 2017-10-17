Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой актеру Марьянову
Общество
Свидетели заявили о наличии в студии Серебренникова «черной кассы»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Свидетели заявили о наличии в студии Серебренникова «черной кассы»

    18:26  17 Октября 2017
    34

    Свидетели заявили о наличии в студии Серебренникова «черной кассы»

    Москва, 17 сентября. Свидетели по делу против режиссера Кирилла Серебренникова заявили о наличии «черной кассы» в его «Седьмой студии», сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

    «Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля, которая заявляет о наличии в «Седьмой студии» «черной кассы», — цитирует следователя РИА Новости, — а также о том, что денежные средства обналичивались через посторонние фирмы».

    По данным следствия, всего к делу прикреплено более 10 протоколов об обналичивании денег, уничтожении документации и давлении на фигурантов дела.

    Свидетели заявили о наличии в студии Серебренникова «черной кассы»

    Басманный суд рассматривает вопрос о продлении ареста режиссера по делу о хищении денежных средств.

    В конце сентября «Гоголь-центр» подтвердил сообщения относительно того, что почти всех сотрудников театра вызвали на допрос в Следственный комитет России. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #серебренников #седьмая студия #басманный суд #черная касса
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 1019

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80981

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67739

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82693

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49697
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2126
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1019
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        6338
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1252