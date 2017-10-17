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Губернатор потребовал оповещать воронежцев о ремонте дорог заранее
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    Губернатор потребовал оповещать воронежцев о ремонте дорог заранее

    18:47  17 Октября 2017
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    Губернатор потребовал оповещать воронежцев о ремонте дорог заранее

    Воронеж, 17 октября. Губернатор воронежской области Алексей Гордеев призвал дорожников оповещать автомобилистов о ремонте дорог, сообщает пресс-служба администрации Воронежской области.

    Глава региона встретился с начальником ФКУ «Черноземуправтодор» Александром Лукашуком 17 октября. На встрече обсуждался вопрос ликвидации разворотов на Московском проспекте, так как это проблема большего всего вызывает недовольство граждан.

    «Люди должны быть предупреждены обо всем заранее и четко понимать, какие именно ремонтные работы будут вестись, когда они завершатся, как будут организованы движение транспорта и возможные объездные пути на период проведения работ, и главное — что все эти трудности носят временный характер», — подчеркнул Алексей Гордеев.

    Начальник «Черноземуправтодор» объяснил ситуацию и сообщил, что ухудшение пропускной системы Московского проспекта связано с проведением масштабных ремонтных работ. Было отмечено, что ремонтные работы завершатся 1 декабря.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #ремонт дорог
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