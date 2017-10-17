Focus описал шесть сценариев будущего Украины

В Избранное

Берлин, 17 октября. Главный вопрос о будущем Украины на сегодняшний день касается ее социальной стабильности, экономической трансформации, ее внутренних дел. Вопрос, на который до сих пор нет четкого ответа, является темой, которая часто звучит в СМИ и обсуждениях экспертов. В свою очередь, так называемая европеизация страны — больше не вопрос «да» или «нет», а вопрос «как» и «когда». В этой связи, имеет смысл обозначить шесть нижеизложенных возможных вариантов будущего международного позиционирования Украины. Смелые предположения по поводу того, как в дальнейшем сложится судьба Украины, сделало немецкое издание Focus.

Первый из них: продолжение существования нынешнего статуса серой зоны Киева, Кишинева и Тбилиси. То есть Украина останется в нынешней геополитической серой зоне и получит поддержку от Запада, при этом страна не будет интегрирована в оборонительный союз. Вероятно, текущая ситуация в области политики безопасности Украины в ближайшие годы будет сохранена, а это означает, что международный статус Украины значительно не изменится.

Второй сценарий: кодификация нейтралитета Украины и Грузии в результате заключения крупной сделки между Западом и Россией. Двери в Евросоюз и НАТО для Украины надолго остаются закрытыми в результате масштабной договоренности между Россией и Западом.

Третий вариант будущего международного позиционирования Украины: вступление в НАТО Украины и Грузии. Так, НАТО начинает реализовывать план действий по членству в НАТО и в результате принимает Украину и Грузию в состав Альянса в соответствии со своим письменным обещанием, данным на саммите в Бухаресте в 2008 году. Стоит отметить, что на Украине вступление в НАТО считается самым популярным решением тех проблем в области политики безопасности, с которыми сталкиваются Киев.

Четвертый вариант: принятие Украины, Молдавии и Грузии в ЕС. Вступление в Европейский союз — не только инструмент модернизации, но и средство для улучшения ситуации в области безопасности для Украины, Молдавии и Грузии. Расширение Евросоюза является для его членов менее рискованным делом, так как ЕС не является в первую очередь оборонительным союзом, и, кроме того, в него не входят США. Вступление Украины, Грузии и Молдавии получит значительное количество сторонников как в Центральной и Восточной, так и в Западной Европе, как только эти три ассоциированных восточноевропейских государства основательно «европеизируют» свои национальные законы и систему государственного управления.

Пятый вариант: получение Украиной и Грузией статуса так называемых главных союзников вне НАТО (Major Non-NATO-Ally). Так, Украина настаивает на заключении договора о безопасности с США с возможным включением в него положений Будапештского меморандума и/или на предоставлении ей статуса «важного союзника вне НАТО».

Шестой вариант будущего международного позиционирования Украины: создание «временного» альянса между различными посткоммунистическими государствами НАТО, с одной стороны, и Украиной, Молдавией и Грузией — с другой стороны. Украина, Молдавия и Грузия и ряд посткоммунистических стран-членов НАТО присоединяются к восточноевропейскому альянсу по обеспечению безопасности, который представляет собой возвращение к идее Междуморья, существовавшей в период между двумя мировыми войнами.