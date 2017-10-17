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Общество
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Украина
«Народ почувствовал в себе силы»: украинцы о палаточном лагере под Радой
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    «Народ почувствовал в себе силы»: украинцы о палаточном лагере под Радой

    19:43  17 Октября 2017
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    «Шоколодное очко заиграло»: украинцы прокомментировали появление палаточного лагеря под Радой

    Киев, 17 октября. Участники митинга в центре Киева установили палатки у стен Верховной рады.

    Активисты смогли разбить настоящий палаточный городок, так как им больше не мешают сотрудники правоохранительных органов.

    Данное событие уже вызвало отклик в соцсетях.

    «Новый туристический маршрут скоро откроют», — пошутили украинцы.

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    «Молодцы! Пора выгнать посткоммунистическую мафию во главе с Порошенко из Украины, раз и навсегда! Вперед — к победе!» — отметил один из пользователей.

    «Все-таки шоколадное очко заиграло! Палаточный мотель останется до утра. Не будем забегать вперед», — отметил другой.

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    «Народ Украины почувствовал в себе силы, возможности и самоуважение — его уже не купить, как бабушек, за кило гречки. Украинцы не требуют «сильной руки» — им нужны настоящие реформы и дерегуляция. Наши маленькие вождики не умеют иметь дело с самодостаточным народом — они растеряны», — резюмировали юзеры.

    Напомним, ранее стало известно о том, что у стен Верховной рады Украины начались столкновения между представителями батальона «Донбасс» и полицейскими.

    Автор: Алексей Громов
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