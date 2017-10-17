«Народ почувствовал в себе силы»: украинцы о палаточном лагере под Радой

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Киев, 17 октября. Участники митинга в центре Киева установили палатки у стен Верховной рады.

Активисты смогли разбить настоящий палаточный городок, так как им больше не мешают сотрудники правоохранительных органов.

Устанавливают палатки под Верховной Радой. Нацгвардейцы не мешают, хотя еще двадцать минут назад была драка. #Протест17 pic.twitter.com/l9rh613rFA — Алексей Рейнс (@ACRains) October 17, 2017

Данное событие уже вызвало отклик в соцсетях.

«Новый туристический маршрут скоро откроют», — пошутили украинцы.

«Молодцы! Пора выгнать посткоммунистическую мафию во главе с Порошенко из Украины, раз и навсегда! Вперед — к победе!» — отметил один из пользователей.

«Все-таки шоколадное очко заиграло! Палаточный мотель останется до утра. Не будем забегать вперед», — отметил другой.

«Народ Украины почувствовал в себе силы, возможности и самоуважение — его уже не купить, как бабушек, за кило гречки. Украинцы не требуют «сильной руки» — им нужны настоящие реформы и дерегуляция. Наши маленькие вождики не умеют иметь дело с самодостаточным народом — они растеряны», — резюмировали юзеры.

Напомним, ранее стало известно о том, что у стен Верховной рады Украины начались столкновения между представителями батальона «Донбасс» и полицейскими.