Сирия предлагает РЖД принять участие в восстановлении инфраструктуры страны

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Дамаск, 18 октября. Сирия рассчитывает на поддержку РЖД при восстановлении перевозок между Тартусом и фосфатными месторождениями около Пальмиры, заявил глава департамента железных дорог САР Наджиб Фарис.

Фарис отметил, что на встрече чиновников и дипломатов Сирии и России Дамаск предложил представителям РЖД несколько проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий.

Глава железнодорожного департамента подчеркнул, что железнодорожная линия между портом Тартус через провинцию Хомс к фосфатным рудникам является для Сирии одной из ключевых. Общая протяженность данной линии составит 290 километров, пишет «Экономика сегодня». В планах сирийского департамента соединить этот участок с транспортной системой соседнего Ирака.