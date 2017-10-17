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Сирия сегодня: SDF окончательно отбили Ракку у ИГИЛ, Россия испытала в САР новые военные технологии
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    Сирия сегодня: SDF окончательно отбили Ракку у ИГИЛ, Россия испытала в САР новые военные технологии

    20:02  17 Октября 2017
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    Сирия сегодня: SDF окончательно отбили Ракку у ИГИЛ, Россия испытала в САР новые военные технологии

    Сирия, 17 октября. Пользующиеся поддержкой США «Сирийские демократически силы» (SDF) заявили о том, что окончательно зачистили город Ракка от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка — прим. ред.). Российские военные испытали в САР робота «Скарабей» и метательную камеру «Сфера». Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Курды отбили Ракку

    Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) взяли под  контроль сирийский город Ракка и проводят там операцию по зачистке территории и разминированию. Об этом заявил официальный представитель организации Таляль Селу.

    «Военные операции в Ракке завершены, сейчас проводится зачистка, ведутся поиски возможных спящих ячеек террористов, а также разминирование», — подчеркнул Селу.

    SDF зачищают Ракку от ИГИЛ

    Кроме того, он добавил, что в скором времени будет объявлено официально об освобождении населенного пункта. По его словам, располагающиеся в Ракке отряды террористов были уничтожены после того, как проигнорировали инициативу гражданского совета Ракки по примирению.

    «В то же время некоторые террористы могут скрываться в городе. Но ведутся их поиски, и они будут уничтожены», — заверил представитель SDF.

    Напомним, сирийский город Ракка находился под контролем радикальных исламистов  с 2013 года. Населенный пункт долгое время считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с Вашингтоном заявила о начале операции по освобождению города.

    Последняя колонна террористов покинула Ракку

    Последняя колонна гражданских автобусов, груженых  боевиками «Исламского государства» покинула сирийскую Ракку. Об этом рассказали местные жители.

    Конвой выехал из точки сбора, находящейся неподалеку от городского стадиона. Согласно соглашению, заключенному между курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и главарями «Исламского государства», курдские военизированные отряды не препятствуют эвакуации боевиков и членов их семей в провинцию Дейр эз-Зор.

    Россия испытала в Сирии новую военную технику

    Российские роботы «Скарабей» и метательная камера «Сфера» для российских инженерных частей прошли испытания на территории Сирийской арабской республики, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании-производителя «Сет-1» Сергея Ефременкова.

    «Робот «Скарабей» и метательная камера «Сфера» прошли испытания в Сирии при разминировании ряда населенных пунктов этой страны», — подчеркнул Ефременков.

    «Скарабей» — небольшая роботизированная платформа на колесах с видеоглазком высокого разрешения, микрофоном и штатным тепловизором. Устройство управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

    Сирия сегодня: SDF окончательно отбили Ракку у ИГИЛ, Россия испытала в САР новые военные технологии

    «Сфера» — метательная камера, которая выглядит как шар с четырьмя видеокамерами и светодиодной подсветкой. На «борту» устройства имеется также микрофоном и передатчик информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Высокая прочность конструкции позволяет камере переживать падение с высоты до пяти метров.

    Как сообщает производитель, устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна и проводить дистанционный осмотр помещений на наличие подозрительных предметов. В будущем, эта техника должна поступить на вооружение армии России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #сирия #иг #террористы #дамаск #игил #радикалы #боевики #дей эз-зор #армия рф #раккка #скарабей #сфера
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