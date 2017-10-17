Ученые предсказали масштабную катастрофу на Земле из-за вспышки на Солнце

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Москва, 17 октября. В ближайшие сто лет на Солнце произойдет мощная вспышка, которая может повлечь за собой масштабную катастрофу на Земле. К такому выводу пришли американские ученые из Гарвардского университета.

Исследователи проанализировали активность других звезд, подобных нашему Солнцу и пришли к выводу, что в ближайшие сто лет в нашей солнечной системе произойдет мощная вспышка, которая приведет к нарушению работы всех энергосистем на Земле, уничтожит искусственные спутники.

Кроме того, вспышка способна уничтожить озоновый слой Земли и вызвать мутации ДНК человека, а также полностью разрушить экосистему нашей планеты. Ученые также отмечают, что природное явление такой мощности может вызвать на Земле масштабные техногенные аварии, которые приведут к полному уничтожению человечества.

Однако российские ученые выразили сомнения относительно прогнозов американских коллег. Главный научный сотрудник Лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Сергей Богачев заявил, что с учетом стремительного развития современных технологий сложно сделать точный прогноз даже на десять лет вперед.

«Даже если взять современную историю и говорить о сильных вспышках этим летом. Если бы людям пресса не сообщила, что были вспышки на Солнце, они бы об этом и не узнали, и не почувствовали», — сказал Богачев в комментарии изданию «Ридус».

Он также добавил, что солнечные вспышки не могут повлиять на Землю, так она защищена магнитным полем и атмосферой.