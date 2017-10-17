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Сирия сегодня: «Ан-Нусра» без боя сдала Турции авиабазу, в САР уничтожено несколько сотен боевиков ИГ из РФ
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    Сирия сегодня: «Ан-Нусра» без боя сдала Турции авиабазу, в САР уничтожено несколько сотен боевиков ИГ из РФ

    18:23  17 Октября 2017
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    Сирия сегодня: «Ан-Нусра» без боя сдала Турции авиабазу, в САР уничтожено несколько сотен боевиков ИГ из РФ

    Сирия, 17 октября. Эксперт спрогнозировал, какой будет роль России в Сирии после поражения ИГ1 (запрещено в РФ). Несколько сотен боевиков, выходцев из Российской Федерации, уничтожено в САР. «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) без боя отступает перед турками в Идлибе. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Россияне в ИГ

    В составе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, ИГ) сражаются выходцы со всего света. Это наемники и так называемые «джихад-туристы» из Европы, Азии и Африки. Есть в рядах ИГ и немалое число россиян. По данным МВД РФ, число наших соотечественников, вступивших в ряды радикальных джихадистов, исчисляется сотнями.

    По словам руководителя главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимура Валиулина, только непосредственно на местах столкновений с игиловцами было уничтожено несколько сотен россиян. Российские силовые структуры ведут тщательный учет всех граждан Российской Федерации, уехавших в Сирию, чтобы сражаться под знаменами самопровозглашенного халифата, добавил Валиулин. Против большинства из них уже заведены уголовные дела. В случае возвращения на родину, их ждет суд и тюрьма.

    Россияне в ИГ

    Будущее Сирии

    Хоть российская военная операция против ИГ близится к завершению — об этом ранее во время своей встречи с израильским коллегой заявил сам министр обороны РФ Сергей Шойгу — это не значит, что после этого в Сирии немедленно наступит мир и спокойствие. ИГ уже почти изгнано с территории Сирийской Арабской Республики, но многие другие вооруженные группировки все еще далеки от того, чтобы окончательно примириться с легитимным правительством страны в Дамаске. 

    Даже после разгрома ИГ российским военным еще рано оставлять Сирию, считает политический и военный аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев. Российское присутствие по крайней мере в зонах деэскалации необходимо для успешного мирного урегулирования гражданской войны.

    «После завершения активной фазы операции в Сирии, кроме действующих военных баз в Тартусе и Хмеймиме, военнослужащие РФ могут остаться в зонах деэскалации. Российское и сирийское руководство в ближайшем будущем обсудят планы дальнейшего развития ситуации в этой ближневосточной стране и отыщут решение, какова будет роль России на новом этапе», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Будущее Сирии

    Турки в Идлибе

    Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» оставили авиабазу «Тафтаназ», позволив турецким военнослужащим и протурецким отрядам «Свободной сирийской армии» (ССА) занять ее без боя. «Тафтаназ» — крупнейшая вертолетная база на северо-востоке сирийской провинции Идлиб.

    Обо всем этом со ссылкой на местные источники сообщает курдский новостной ресурс «Хавар». Кроме того, курдские журналисты уверены, что в ближайшее время турецкие войска планируют занять еще две авиабазы в Идлибе. Для этого военное командование в Анкаре продолжает перебрасывать в регион живую силу и бронетехнику, а также устанавливает контрольно-пропускные пункты в ключевых точках провинции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #иг #турция #исламское государство #идлиб #джебхат ан-нусра #сирийская свободная армия
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