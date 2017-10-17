Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» расстреливают террористов ИГИЛ на севере провинции Хама

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Хама, 17 октября. На севере провинции Хама продолжаются столкновения между боевиками «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства»1.

Ряд столкновений между джихадистами террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенные в России организации) происходят около населенных пунктов Шукистар и Мустариха. Ранее отмечалось, что части террористов ИГИЛ1 удалось вырваться из Акербатского «котла», после чего они напали на подконтрольные «Ан-Нусре» населенные пункты.

Один из боевиков «Ан-Нусры» опубликовал в Сети запись боя с «воинами Халифата», которые показали себя не самыми смелыми бойцами. В ходе краткосрочного столкновения игиловцы сдались в плен. Не смотря на то, что исламисты бросили оружие, боевики «Джебхат ан-Нусры» расстреляли их на месте.

1 Организация запрещена на территории РФ.