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Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий вторника, 17 октября.

Если у скончавшегося накануне актера Дмитрия Марьянова была массивная тромбоэмболия легочной артерии, то при стечении определенных обстоятельств, медики могли бы спасти ему жизнь, рассказал главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ Лео Бокерия Бокерия рассказал, в каком случае медики могли бы спасти актера Марьянова.

Эксперты рассказали о новом способе телефонного мошенничества, который набирает популярность среди мошенников в России. Новая схема телефонного мошенничества обнаружена в России.

По словам представителя Северной Кореи в ООН, Пхеньян сохранит свой ядерный арсенал до тех пор, пока не перестанет существовать ядерная угроза США. КНДР готова к началу ядерной войны в любой момент.

Украинская журналистка Татьяна Даниленко заявила, что центральные улицы Киева перекрыли в связи с митингом бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Это же надо так бояться своего народа: украинская журналистка рассказала о подготовке митинга Саакашвили.

Столкновения начались у стен Верховной рады, где во вторник проходит митинг. Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ.

Перспективы вооруженных сил Украины при ситуации открытого конфликта с Россией совсем не радужны, и начинать военную конфронтацию с соседним государством Украина не будет. Тымчук объяснил, почему Украина не объявляет войну России.

На Украине решили использовать тактику «волчья стая» против Черноморского флота РФ. Как полагают украинские военные, она может быть эффективна против мощных российских кораблей. В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины.

Яма на мосту на трассе около Усолья оказалась настолько глубокой, что обнажились прутья арматуры. Газманов попал в ДТП по пути на концерт в Пермь.

Сирия, 17 октября. ВКС РФ блокировали маршруты снабжения ИГ1 (запрещено в РФ) в Дейр эз-Зоре; «Хайят Тахрир аш-Шам» не берет в плен боевиков ИГ1 в Хаме; ВС Ирака готовят операцию против ИГ1 на сирийско-иракской границе. Сирия новости 17 октября 07.00: ВКС РФ блокировали маршруты снабжения ИГ в Дейр эз-Зоре; «Хайят Тахрир аш-Шам» не берет в плен боевиков ИГ в Хаме.

1 Организация запрещена на территории РФ.