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Михаил Варнаков: «Салават» опасен в любом состоянии
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    Михаил Варнаков: «Салават» опасен в любом состоянии

    17:59  17 Октября 2017
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    Михаил Варнаков: «Салават» опасен в любом состоянии

    Москва, 17 октября. Форвард московского «Динамо» Михаил Варнаков поделился мнением о предстоящем матче с «Салаватом Юлыевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. По словам нападающего, клуб из Уфы опасен, даже несмотря на неудачное выступление в последнее время.

    «Связываю рузальтаты «Салавата» с тем, что календарь в КХЛ плотный, все играют с интервалом в два дня. И почти у всех есть такие спады — у кого-то большие, у кого-то менее длительные. Так что здесь нам не надо обольщаться — очевидно, что «Салават» опасен в любом своем состоянии. Надо максимально серьезно и дисциплинированно подойти к этой игре, чтобы избежать ошибок, приведших к поражению от «Нефтехимика», — приводят слова Варнакова «Известия».

    После 22 матчей «Салават» занимает 8-ю строчку в Восточной конференции, «Динамо» идет 7-м в Западной конференции.

    Ранее сообщалось, что ФК ЦСКА предлагал «Уфе» за полузащитника Дмитрия Стоцкого 3 млн евро.

    Автор: Тимур Румянцев
    #футбол #динамо
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