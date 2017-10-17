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Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой актеру Марьянову
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Тесть скончавшегося актера Марьянова оказался бывшим главой контрразведки СБУ
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    Тесть скончавшегося актера Марьянова оказался бывшим главой контрразведки СБУ

    17:57  17 Октября 2017
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    Тесть скончавшегося актера Марьянова оказался бывшим главой контрразведки СБУ

    Киев, 17 октября. Актер Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября по дороге в больницу. Его тесть, бывший глава департамента контрразведки СБУ Владимир Бик, очень переживает, что не смог поехать на похороны родственника.

    Марьянов почувствовал себя плохо 15 октября. Врачи отказались приехать на вызов, и друзья решили сами доставить упавшего в обморок артиста в больницу. По дороге он скончался. Новость шокировала семью актера.

    Отец его супруги Ксении является бывшим главой департамента контрразведки СБУ. В настоящее время Бик находится под следствием. Его только два дня назад выпустили из СИЗО под домашний арест. Ему инкриминируют сотрудничество с российскими спецслужбами во время управления отделом. Обвинения украинец отвергает и отмечает, что факты в деле доходят до абсурда — якобы он помог российским спецлужбам получить видеоматериалы российских национальных каналов через Youtube.

    «Он очень переживает, что не может попрощаться с Дмитрием, — цитирует адвоката Бика Валентина Рыбина «Комсомольская правда». — И пока не может ничего комментировать. Я сам только один раз связался с генералом — выразил ему свои соболезнования.

    Тесть скончавшегося актера Марьянова оказался бывшим главой контрразведки СБУ

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #сбу #марьянов #бик
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