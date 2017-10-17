Тесть скончавшегося актера Марьянова оказался бывшим главой контрразведки СБУ

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Киев, 17 октября. Актер Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября по дороге в больницу. Его тесть, бывший глава департамента контрразведки СБУ Владимир Бик, очень переживает, что не смог поехать на похороны родственника.

Марьянов почувствовал себя плохо 15 октября. Врачи отказались приехать на вызов, и друзья решили сами доставить упавшего в обморок артиста в больницу. По дороге он скончался. Новость шокировала семью актера.

Отец его супруги Ксении является бывшим главой департамента контрразведки СБУ. В настоящее время Бик находится под следствием. Его только два дня назад выпустили из СИЗО под домашний арест. Ему инкриминируют сотрудничество с российскими спецслужбами во время управления отделом. Обвинения украинец отвергает и отмечает, что факты в деле доходят до абсурда — якобы он помог российским спецлужбам получить видеоматериалы российских национальных каналов через Youtube.