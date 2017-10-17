Сирия: курды эвакуировали последний конвой с боевиками ИГ из Ракки

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Ракка, 17 октября. Последняя колонна автобусов с боевиками «Исламского государства»1 покинула Ракку.

Местные источники сообщили, что населенный пункт Ракка покинула последняя колонна автобусов с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Конвой выехал из точки сбора около городского стадиона.

Отмечается, что по договоренности, заключенной между курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и главарями «Исламского государства», курды не препятствуют эвакуации боевиков и членов их семей в провинцию Дейр эз-Зор.

Ранее сообщалось, что курды заявили о полном освобождении Ракки от боевиков «Халифата» и сорвали флаг группировки с одного из ее последних оплотов — Национального госпиталя Ракки.

According to activists, last convoy of #ISIS fighters in #Raqqah left their positions near the city's stadium, heading to #DeirEzzor. #Syria — Nassim al-Talib (@geopolitiquee) October 17, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.