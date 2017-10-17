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Весь мир
Сирия: курды эвакуировали последний конвой с боевиками ИГ из Ракки
Весь мир
Сирия: курды эвакуировали последний конвой с боевиками ИГ из Ракки
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    Сирия: курды эвакуировали последний конвой с боевиками ИГ из Ракки

    17:41  17 Октября 2017
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    Сирия: курды эвакуировали последний конвой с боевиками ИГ из Ракки

    Ракка, 17 октября. Последняя колонна автобусов с боевиками «Исламского государства»1 покинула Ракку.

    Местные источники сообщили, что населенный пункт Ракка покинула последняя колонна автобусов с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Конвой выехал из точки сбора около городского стадиона.

    Отмечается, что по договоренности, заключенной между курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и главарями «Исламского государства», курды не препятствуют эвакуации боевиков и членов их семей в провинцию Дейр эз-Зор.

    Ранее сообщалось, что курды заявили о полном освобождении Ракки от боевиков «Халифата» и сорвали флаг группировки с одного из ее последних оплотов — Национального госпиталя Ракки.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
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