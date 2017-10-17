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Общество
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Госдеп за спиной: Пушков пошутил о перевоплощении Саакашвили в «буревестника неомайдана»
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    Госдеп за спиной: Пушков пошутил о перевоплощении Саакашвили в «буревестника неомайдана»

    19:36  17 Октября 2017
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    Пушков объяснил, за счет чего Саакашвили стал «буревестником нео-майдана»

    Москва, 17 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя ситуацию с митингом у стен Верховной Рады в Киеве, заявил о перевоплощении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в «буревестника неомайдана». По его мнению, именно Госдеп США может стоять за очередным витком роста революционных настроений на Украине.

    При этом сенатор напомнил о страхе Саакашвили перед российскими танками.

    «В Киеве Саакашвили, панически боявшийся марша российских танков на Тбилиси, стал вдруг буревестником неомайдана, — написал Пушков в своем Twitter. — Надежнее, когда Госдеп за спиной».

    Тем временем у стен Верховной рады, где во вторник проходит митинг, произошли столкновения. В настоящее время стычки фиксируются между батальоном «Донбасс» и украинской полицией.

    Саакашвили, который и организовал данный митинг, заявил, что пока президент Украины Петр Порошенко будет оставаться на своем посту, в стране ничего не изменится к лучшему.

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #саакашвили #пушков
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