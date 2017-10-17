Госдеп за спиной: Пушков пошутил о перевоплощении Саакашвили в «буревестника неомайдана»

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Москва, 17 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя ситуацию с митингом у стен Верховной Рады в Киеве, заявил о перевоплощении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в «буревестника неомайдана». По его мнению, именно Госдеп США может стоять за очередным витком роста революционных настроений на Украине.

При этом сенатор напомнил о страхе Саакашвили перед российскими танками.

«В Киеве Саакашвили, панически боявшийся марша российских танков на Тбилиси, стал вдруг буревестником неомайдана, — написал Пушков в своем Twitter. — Надежнее, когда Госдеп за спиной».

В Киеве Саакашвили, панически боявшийся марша росс.танков на Тбилиси, стал вдруг буревестником нео-майдана. Надежнее, когда Госдеп за спиной — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 17, 2017

Тем временем у стен Верховной рады, где во вторник проходит митинг, произошли столкновения. В настоящее время стычки фиксируются между батальоном «Донбасс» и украинской полицией.

Саакашвили, который и организовал данный митинг, заявил, что пока президент Украины Петр Порошенко будет оставаться на своем посту, в стране ничего не изменится к лучшему.